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Санкции СНБО против Павла Фукса ограничат влияние Авакова на избирательную кампанию в Харькове – политолог

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Санкции СНБО против Павла Фукса ограничат влияние Авакова на избирательную кампанию в Харькове – политолог
Фукс играл роль в финансировании избирательной кампании в Харькове - Якубин. Фото: ua.news

Решение СНБО ввести персональные санкции против харьковского бизнесмена Павла Фукса накануне начала мэрской избирательной кампании в Харькове является не случайным

Такую точку зрения высказал политолог Алексей Якубин.

"Очевидно, что Фукс играл роль в финансировании избирательной кампании в Харькове. Он привязан к Авакову, и они оба имели влияние на Игоря Терехова и его избирательную кампанию", – сказал политолог.

По его словам, решение СНБО вкладывается в логику действий Офиса Президента, где по сообщению ряда СМИ обсуждается вопрос об отставке Арсена Авакова с должности министра внутренних дел уже в сентябре.

Якубин также обращает внимание на то, что "Терехов в свое время был и в ЕС, и у него сохранились привязки к Порошенко".

18 июня СНБО Украины ввел персональные санкции против Павла Фукса на основании признания незаконными лицензий на добычу полезных ископаемых, принадлежащих его компании. Санкции ограничивают возможности Павла Фукса продолжать экономическую деятельность и использовать полученные средства.

В начале года Павел Фукс признал, что поддержит кандидатуру Игоря Терехова на внеочередных выборах городского головы Харькова и выразил уверенность, что такую же поддержку окажет министр внутренних дел Арсен Аваков.

Внеочередные выборы мэра Харькова назначены на 31 октября.

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