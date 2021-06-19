Санкции СНБО против Павла Фукса ограничат влияние Авакова на избирательную кампанию в Харькове – политолог

Фукс играл роль в финансировании избирательной кампании в Харькове - Якубин. Фото: ua.news

Решение СНБО ввести персональные санкции против харьковского бизнесмена Павла Фукса накануне начала мэрской избирательной кампании в Харькове является не случайным

Такую точку зрения высказал политолог Алексей Якубин.

"Очевидно, что Фукс играл роль в финансировании избирательной кампании в Харькове. Он привязан к Авакову, и они оба имели влияние на Игоря Терехова и его избирательную кампанию", – сказал политолог.

По его словам, решение СНБО вкладывается в логику действий Офиса Президента, где по сообщению ряда СМИ обсуждается вопрос об отставке Арсена Авакова с должности министра внутренних дел уже в сентябре.

Якубин также обращает внимание на то, что "Терехов в свое время был и в ЕС, и у него сохранились привязки к Порошенко".

18 июня СНБО Украины ввел персональные санкции против Павла Фукса на основании признания незаконными лицензий на добычу полезных ископаемых, принадлежащих его компании. Санкции ограничивают возможности Павла Фукса продолжать экономическую деятельность и использовать полученные средства. В начале года Павел Фукс признал, что поддержит кандидатуру Игоря Терехова на внеочередных выборах городского головы Харькова и выразил уверенность, что такую же поддержку окажет министр внутренних дел Арсен Аваков. Внеочередные выборы мэра Харькова назначены на 31 октября.