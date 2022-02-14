Санкции против РФ, "особый статус" и помощь Украине в €150 млн: Зеленский поговорил с Шольцом

Германия поддерживает Украину на европейском пути, заявил Шольц. Фото: Reuters

Эскалация на украинско-российской границе составляет беспрецедентный вызов Европе и всему миру.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцом, сообщает Gazeta.ua.

"Я в очередной раз повторил, что Украина надежный союзник и настоящий форпост демократии в регионе. Без Украины создание действенной архитектуры безопасности в Европе невозможно.

Поэтому сегодня чрезвычайно важна усиленная поддержка Украины со стороны наших партнеров – безопасная, экономическая, энергетическая. Именно об этом мы сегодня с господином Шольцом и говорили", – сказал глава государства.

Шольц отметил полную поддержку Германией суверенитета, территориальной целостности Украины в международно признанных границах. На готовности поддержать Украину и работать вместе в рамках "Крымской платформы".

"Нормандский формат"

"Мы ожидаем, что в ближайшее время удастся провести следующие переговоры и договориться о саммите лидеров N4", - заявил Зеленский. Стороны обсудили "введение комплексного пакета санкций против вероятной агрессии".

Также обсудили вопрос закупки Украиной оружия через структуры Североатлантического альянса, в частности, Агентство НАТО по поддержке и закупкам.

"Для Украины крайне важно, что наши партнеры твердо стоят и будут стоять на позиции политики "открытых дверей" по отношению к НАТО. Рассчитываем на поддержку полноправного членства Украины в ЕС. Такой шаг стал бы мощным сигналом поддержки геополитического выбора украинского народа", - сказал Зеленский.

€150 млн кредита и "особый статус"

Канцлер Германии заявил о финпомощи Украине - кредите в €150 млн. "Мы будем продолжать эту поддержку", – сказал.

"Германия стоит рука об руку на вашей стороне", - заявил.

"Если Россия снова снова нарушит территориальную целостность Украины, то мы готовы к серьезным санкциям", - сообщил.

Заявил, что Зеленский его заверил, что Украина предоставит проекты законов об "особом статусе и местных выборах" для дискуссии.

"Мы озабочены ситуацией на украинско-российской границе. Военные активности Российской Федерации необоснованны, нет логических причин для наращивания военного потенциала", - сказал Шольц.

Канцлер Германии заявил, что дальнейшая военная агрессия РФ против Украины "влечет политические и экономические последствия для России".

"Это я подчеркну завтра в Москве", - заявил.

"Северный поток-2"

Зеленский обсудил с Шольцом "риски безопасности, связанные с "Северным потоком - 2".

"Есть некоторые разногласия в оценке. Наша позиция неизменна, мы рассматриваем "Северный поток - 2" на сегодня исключительно через призму энергетических угроз и угроз безопасности для нас и для региона. Это геополитическое оружие, и потому Украина требует энергетических гарантий и гарантий безопасности", - сказал Зеленский.

Украина и НАТО

На данный момент вопрос членства Украины в НАТО не актуален, заявил Шольц.

"Потому немного странно, что российское правительство сделало предметом больших политических дискуссий вопрос, который не стоит сейчас на повестке дня", - сказал канцлер Германии.

Канцлер Германии прибыл в Украину 14 февраля. Завтра он проведет переговоры в Москве. 8 февраля в Украину прилетал президент Франции Эммануэль Макрон. Заявил, что нужно выполнять Минские договоренности. Макрон похвалил Зеленского за отзыв законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода".