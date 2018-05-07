Самый выгодный в стране бизнес – бороться с коррупцией - Рабинович

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 1962
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 7587
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1197
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1260
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 216
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1980
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 7236
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
2 Просмотров: 3303
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 2106
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Фото
Все фото
7
5
20
4
7
Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
Ляшко с рюмкой, а Тимошенко с сырниками: политики постят фото с отдыха
Ляшко с рюмкой, а Тимошенко с сырниками: политики постят фото с отдыха
От масла до билетов в оперу: нардепы создали благотворительные фонды и &quot;засевают&quot; округа
От масла до билетов в оперу: нардепы создали благотворительные фонды и "засевают" округа
Порошенко показал красивые картинки меню для военных
Порошенко показал красивые картинки меню для военных
Олигарх-советник Порошенко &quot;срезает&quot; до работы через заповедник
Олигарх-советник Порошенко "срезает" до работы через заповедник
Видео
Все видео
Мне удалось добиться ареста французской виллы Левочкина на три года - Рабинович
Мне удалось добиться ареста французской виллы Левочкина на три года - Рабинович
9 мая обязали проводить с советским флагом
9 мая обязали проводить с советским флагом
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
У Авакова отреагировали на стрельбу в горсовете
У Авакова отреагировали на стрельбу в горсовете
Не могу сочувствовать на 100% - Притула возмутила реплика Найема
Не могу сочувствовать на 100% - Притула возмутила реплика Найема
Интервью
1/5
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
1 Просмотров: 3987
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1980
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4572
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6120
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 819
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
06 мая 2018
Просмотров: 1989
Дев'яності повертаються
– Прийшла і верещить: "Я тебе закрию!" А я сміюся, бо маю волосату руку – покровителя. Серйозний депутат за мною стоїть, – ...
понедельник, 07 мая 2018 10:46

Самый выгодный в стране бизнес – бороться с коррупцией - Рабинович

  Комментировать
Самый выгодный в стране бизнес – бороться с коррупцией - Рабинович
Лидер партии "За життя" Вадим Рабинович заявил, что власть только делает вид, что борется с коррупцией.

Сегодня борьба с коррупцией в Украине стала самым выгодным бизнесом, и эту ситуацию нужно менять, чтобы добиться реальной победы над взяточничеством и казнокрадством. Такое заявление сделал народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

"Антикоррупционные органы в Украине, к сожалению, являются в чистом виде бизнес-структурами, которые либо покрывают деяния взяточников, либо за деньги предоставляют возможность проворовавшемуся чиновнику сбежать. Необходимо запустить реальный механизм борьбы с коррупцией и наказать всех, кто без малого 27 лет обворовывал своих сограждан. Нужно прекращать бизнес на борьбе с коррупцией – и это должно стать основой в победе над взяточничеством и казнокрадством", – заявил политик.

Он также раскрыл свое видение первоочередных шагов, которые должны послужить искоренению коррупции в стране.

"Для того чтобы искоренить коррупцию в Украине, нужно сделать несколько вещей. Во-первых, запретить работу государственных структур с офшорными компаниями. 90% случаев взяточничества – это откаты, проходящие через "офшорки", поэтому нужно эту схему ломать. Во-вторых, нужно не давать коррупционерам выводить награбленное и не давать им за границей спокойно жить. Я при содействии французского суда уже арестовал виллу народного депутата Левочкина в Сен-Жан-Кап-Ферра – и подобные хапуги должны понимать, что мы не дадим им спокойно жить за рубежом, обворовав собственный народ. И, в-третьих, формирование государственного бюджета должно быть абсолютно прозрачным, депутаты не должны руководствоваться клановыми интересами фракций, которые голосуют за главный финансовый документ государства", – убежден народный депутат.

По мнению парламентария, власть лишь делает вид, что борется с коррупцией, но абсолютное большинство граждан до сих пор не чувствуют плодов этой борьбы.

"Начало борьбы с коррупцией не сводится к созданию еще одного антикоррупционного органа. В обществе должно преобладать непримиримое отношение к взяточничеству. Те же французы, арестовывая имущество Левочкина, были удивлены, что простой украинский чиновник, который никогда не работал в бизнесе, может себе позволить купить виллу и яхту за 40 и 50 млн евро соответственно. У нас же даже новосозданные антикоррупционные органы работают избирательно, а, по сути, занимаются набиванием собственных карманов, превратив борьбу с продажностью в самый выгодный бизнес в стране. Нужно прекращать бизнес на борьбе с коррупцией – и это станет основой в победе над ней!" – резюмировал Вадим Рабинович.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самый выгодный в стране бизнес – бороться с коррупцией - Рабинович». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

В Королевском театре зрители сидели на нестроганых лавках

Самое читаемое
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
3
 Просмотров: 44309
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
 Просмотров: 30916
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
 Просмотров: 27623
На полях зацвело одновременно 7 миллионов тюльпанов
На полях зацвело одновременно 7 миллионов тюльпанов
10
 Просмотров: 13104
Погода ухудшится: будут ливни и грозы, а температура упадет до +16ºС
Погода ухудшится: будут ливни и грозы, а температура упадет до +16ºС Просмотров: 11899
Больше всего комментируют
18
В России задержали более 1000 митингующих. Среди них - малолетние дети
9
"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга
8
Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
6
От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии
4
Украинские активисты установили патриотические билборды на границе с Крымом
Голосов: 41761
Голосование Почему именно сейчас Петр Порошенко заговорил о вступлении в НАТО?
  • Хочет поднять свой рейтинг, потому что тема популярна в обществе
  • Отвлекает украинцев от реальных проблем в стране
  • Пытается таким образом получить поддержку мира
  • Это просто очередное заявление, не стоит никакого внимания
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua