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четверг, 01 августа 2019 14:38

Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко строит во Франции
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Юрия Луценко заметили на роскошном курорте во Франции
Фото: 24tv.ua
Юрия Луценко заметили на роскошном курорте во Франции
Юрий Луценко показал фото из отпуска во Франции
Юрий Луценко показал фото из отпуска во Франции
Юрий Луценко показал фото из отпуска во Франции

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко шикует на курорте во Франции. Об этом рассказал депутат ВР Сергей Лещенко.

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"Луценко с женой были замечены в июле в фешенебельном отеле во французском городке Горд в день, когда силовики ходили к президенту Зеленского с докладом по расследованию дела Шеремета. Отель относится к категории самых дорогих, премиум класса, там собраны все возможные звезды", пишет Сергей Лещенко в Facebook.

"Конечно, скромная зарплата его жены, и небольшая зарплата генерального прокурора, не позволяют им вести такой образ жизни. Однако, как мы видим, они его ведут. Даже собирались его вести после выборов в Раду ".

"Завершил 10 дневный отпуск в Провансе", пишет Юрий Луценко в Facebook. "Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья. И враги, которые проиграли выборы и чтобы не выпасть из новостей привычно врут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле - проездом обедал", - написал генпрокурор.

Генеральный прокурор Юрий Луценко ушел в отпуск.

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