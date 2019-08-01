Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко строит во Франции

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко шикует на курорте во Франции. Об этом рассказал депутат ВР Сергей Лещенко.

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"Луценко с женой были замечены в июле в фешенебельном отеле во французском городке Горд в день, когда силовики ходили к президенту Зеленского с докладом по расследованию дела Шеремета. Отель относится к категории самых дорогих, премиум класса, там собраны все возможные звезды", пишет Сергей Лещенко в Facebook.

"Конечно, скромная зарплата его жены, и небольшая зарплата генерального прокурора, не позволяют им вести такой образ жизни. Однако, как мы видим, они его ведут. Даже собирались его вести после выборов в Раду ".

"Завершил 10 дневный отпуск в Провансе", пишет Юрий Луценко в Facebook. "Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья. И враги, которые проиграли выборы и чтобы не выпасть из новостей привычно врут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле - проездом обедал", - написал генпрокурор.

Генеральный прокурор Юрий Луценко ушел в отпуск.