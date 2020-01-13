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понедельник, 13 января 2020 01:48

Самолет Минобороны вернется из Ирана вернется с телами погибших после всех процедур - секретарь СНБО

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Самолет Минобороны вернется из Ирана вернется с телами погибших после всех процедур - секретарь СНБО
Данилов рассказал, когда вернется украинский самолет из Ирана. Фото: РБК

Борт Министерства обороны вернется из Тегерана только по завершению всех процедур и когда можно будет забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе.

"Все специалисты, необходимые для этого, будут работать до конца", сообщает на своей странице в Facebook секретарь СНБО Алексей Данилов.

При необходимости будут направляться дополнительные силы, добавил Данилов.

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Украинские эксперты, находящихся в Иране с 9 января, работают над расшифровкой "черных ящиков" со сбитого ракетой украинского пассажирского самолета.

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