"Самое спокойное обращение Путина за последние годы. Это настораживает" - политолог

Александр Кочетков: Путин в обращении почти не вспоминал об Украине. Фото: Facebook

В нынешнем обращении президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию процент угроз окружающему миру был значительно меньше, чем обычно. Слов об Украине почти не было, но могут быть действия. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал политолог Александр Кочетков.

"Это было такое спокойное обращение за последние годы. Предполагалось, что будут какие-то угрозы к миру, к Украине. Были только упоминания о Януковиче в контексте рассказа о Лукашенко. Так же в привязке к белорусскому президенту вспомнил существования Зеленского. Слово "Украина" он вообще обходил. Никакой конкретики. Ни о скоплении войск, ни о готовящемся нападении на Донбасс. Даже этого не упоминалось. Полное молчание. Такого за последние семь лет не было. Все его выступление базировалось на внутрироссийских проблемах. О внешней политике - максимум 25-30 процентов в обращении. Обычно, было 50 на 50 процентов. Слов почти не было и вполне могут быть действия. О нас не вспомнили и это не очень нравится", - говорит политолог.

Ничего нового о пересечении красной линии в отношении России не прозвучало. Об этом Путин говорил и раньше, добавил эксперт.

"Напоминание о том, что Россия ядерная держава - ритуальный жест. Так же, что Россия будет сама определять красную линию и кто ее пересек, а кто нет. Это постоянный, очень угрожающий месседж. Он его повторил. Путин выстраивает собственную реальность. Ни один осознанный человек уже в это не верит. Но не это предполагалось и ожидалось. Думали, будут какие-то заявления о присоединении непризнанных республик. Увеличение им помощи. И ничего такого в обращении не было", - отметил Александр Кочетков.

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Возможно, для Путина важная встреча с Байденом и поэтому он придерживается определенного неофициального протокола и воздерживается от агрессивной риторики, рассуждает политолог.

"Никоим образом американские санкции не влияют существенно на экономику России. Они наоборот помогают власти. Все проблемы и просчеты в экономической плоскости они списывают на санкции. Даже удобно. Может, Путин придерживается определенных дипломатических правил. Они не являются писаны, но существуют. Если принципиально договорились встретиться с Байденом и об этом поговорить. Значит на это время надо воздержаться от агрессивной риторики и действий. Так в цивилизованном мире принято. С другой стороны, Россию надо воспринимать от обратного. Путин много говорил об экологии. В общем такого тоже не было раньше. Может российский лидер собирается выступить на экологическом саммите (президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по вопросам климата 22-23 апреля. - Gazeta.ua). И именно там возможна встреча с американским президентом. Это объяснение для российского общества, зачем он туда поедет. Не для встречи с Байденом, а из-за важности экологических проблем. Он об этом говорил и тем самым оправдал свое намерение поехать на экологический форум. Возможно, для Путина важна эта встреча. Или же просто не хочет привлекать внимание общества к тому, что готовится против Украины у нас на границах".

Президент России Путин предостерег другие страны не переходить красные линии в отношениях с Москвой. Об этом он заявил в ежегодном послании к парламенту, Федерального собрания. Основная часть обращения Путина была о социальных вопросах и против пандемии. Последние около 15 мин речи глава Кремля посвятил международным вопросам.