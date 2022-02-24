Сайты Кабмина, СБУ и МИД снова кибератаковали

Хакеры снова атаковали государственные сайты. Фото: РБК

Ночью 24 февраля сайты государственных органов власти подверглись массированной DDoS-атаке.

По состоянию на 2:20 не работали ресурсы Кабмина, СБУ и МИД, сообщают телеграмм-каналы.

Во время первых минут атаки на сайте правительства появилось сообщение о том, что все данные украинцев были загружены в общую сеть. Такие же сообщения появлялись во время предыдущей кибератаки на сайты органов власти.

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Позже добавились ресурсы ГАСИ, БЭБ, Минспорта, Мининфрастуктуры, Госкомитета по вопросам телевидения и радиовещания, Нацкомиссии по стандартам государственного языка, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, Нацагентства по вопросам госслужбы, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и другие порталы из домена gov.ua.

Россия готовится к полномасштабному нападению на Украину в течение ближайших 48 часов. Нападение произойдет не только со стороны оккупированных территорий на Востоке. Якобы планируется масштабное наступление на Киев.