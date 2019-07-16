Шахтеры собираются к Зеленскому из-за угольных долгов

С 22 июля, если государство не начнет решать их проблемы, горняки намерены пикетировать Офис президента Владимира Зеленского и Кабинет министров Украины. Фото: Укринформ

Профсоюзные лидеры государственных угольных предприятий Донецкой и Луганской областей заявили, что многомесячная задолженность за поставленный товар, отказ госпредприятий покупать уголь отечественного производителя и отсутствие денег на модернизацию отрасли являются основными причинами, по которым шахтеры собираются снова приехать в Киев на акции протеста.

Об этом сообщает интернет-издание "Апостроф".

По их словам, на текущей неделе возможны акции протеста в регионах, а уже после выборов, начиная с 22 июля, если государство не начнет решать их проблемы, горняки намерены пикетировать Офис президента Владимира Зеленского и Кабинет министров Украины.

В частности, по словам главы городской профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков (НПГУ) Первомайска Луганской области Романа Панчука, долги на шахтах региона тянутся еще с февраля 2019 года.

"На шахте "Золотое" работает 490 человек. Последняя встреча с Насаликом была в апреле, он обещал много, но ничего не сделал. Этому человеку верить нельзя. Нельзя никому верить", - отметил он.

Председатель Первомайской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности Виктор Подгорный добавил, что на других шахтах едва закрыли долги за апрель и май, осталась задолженность за часть мая и июнь.

По словам главы первичной профсоюзной организации НПГУ на шахте "Капитальная" ГП "Мирноградуголь" Александра Абрамова, одна из причин возмущения шахтеров – смена руководства госкомпании "Центрэнерго", которая ранее была основным покупателем угля с госшахт. Он подчеркнул, что после прихода новых управленцев на "Центрэнерго", туда идет уголь с копанок и из России, а уголь отечественных производителей игнорируется.

"В угольную отрасль пришли управленцы позапрошлой власти, и это может иметь катастрофические последствия. Из-за этого государственные шахты остаются не у дел. Если будет такое же положение, то нам придется приехать в Киев, только не к Верховной Раде идти, а к Кабмину и под Администрацию президента. А мужикам на шахте сказать, что зарплаты не будет. 25 августа – День шахтера, а там дети в школу. А шахтерские семьи будут без зарплаты, нагнетается обстановка", - сказал Абрамов.

По словам Панчука, отрасль пока не получила ничего из обещанного правительством 1 млрд гривен на погашение долгов.

"Этот миллиард не решает проблему. Он выделяется из госбюджета на господдержку, чтобы нам платить до конца года зарплату. Но ведь сегодня самая главная беда наших угольных предприятий в том, что они не финансируются на развитие. И в результате не развиваются и умирают. Нам не выделяются средства на лавы, на обновление основных фондов. На протяжении 5 лет мы на развитие предприятий не получили ни одной копейки. Ни одна шахта", - подчеркнул Виктор Подгорный.

"Сегодня наши шахты превратились в убогие предприятия, которые еле-еле дышат на ладан. На данный момент у нас 4 шахты (в Первомайске), которые работают на молотках. И то, уголь уходит, а от реализации мы на данный момент денег не получаем - разве что какими-то кусочками. У нас была программа модернизации, которая при нормальном финансировании позволяла бы балансировать наши 4 шахты. Но при сегодняшней цене 2 800 гривен/тонна, которую еще и снижают, модернизация невозможна", - отметил Подгорный.

Он подчеркнул, что дальнейшие перебои с финансированием угольной отрасли могут иметь катастрофические последствия.

"Если такое финансирование и дальше будет продолжаться, то нас ожидает техногенная катастрофа, увольнение всех наших работников и умрут все наши поселки. Это по поселку на каждую шахту - порядка 80-100 тыс. человек", - отметил он.