Садовый прокомментировал поход на выборы. Говорит, Львов "хотят захватить бандформирования"

Мэр Львова Андрей Садовый, которого подозревают в злоупотреблении властью, не отрицает, что может снова пойти на выборы.
Об этом он сказал в эфире телеканала ATR.
На вопрос "Будете ли вы снова баллотироваться на мэра?" Садовый ответил:
"Не хочу. Я свое решение не меняю.
Но когда меня спрашивают "А это 100%?", я говорю "А вы знаете когда будут выборы?" - "Нет". Так вот, когда будут объявлены выборы, тогда вы услышите мою конечную позицию".
"Я руковожу миллионным городом. И от моей позиции зависит настроение людей, которые работают. Поэтому я бы очень хотел, чтобы приходили молодые, умные. Но когда я сегодня смотрю рейтинги и вижу, как бандформирования хотят захватить город, мне становится жутко.
Поэтому, дай Бог, чтобы все было правильно, чтобы в государстве началась борьба с коррупцией, бандитизмом и в выборах участвовали достойные кандидаты. Кто победит, того будем приветствовать", - заявил мэр Львова.
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Андрія Садового подозревают в злоупотреблении властью. Более 23,49 га в селе Рясное у Львова должностные лица горсовета по дешевке продали без аукциона как земли промышленности. К правоохранителям обратились более 60 граждан с заявлениями о незаконном отчуждении. Им и государству нанесен ущерб на более 93,5 млн грн, говорят в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Садовом избрали меру пресечения в виде залога в миллион гривен.
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