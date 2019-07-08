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Садовый призывает созвать СНБО из-за медведчуковской пропаганды

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Садовый призывает созвать СНБО из-за медведчуковской пропаганды
Лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый предлагает провести срочный созыв Совета нацбезопасности. Фото: Цензор.НЕТ

Ситуация с пророссийской пропагандой в контролируемых Медведчуком каналах должна быть решена через срочный созыв Совета нацбезопасности, куда должны быть вызваны члены Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер "Самопомощи" Андрей Садовый.

"Все решения надо принять там. Президент Зеленский и секретарь СНБО Данилюк, если не хотят, чтобы ситуация вышла из под контроля, должны быть в этом очень заинтересованы", - отмечает политик.

Садовый напоминает, что оснований для лишения лицензий телеканалов Медведчука собралось достаточно еще в предыдущие годы. По его словам, у телеканала "112 Украина" действие лицензии завершилась еще в сентябре 2018 года.

"Но тогда председатель Нацсовета, избранный по квоте Порошенко, почему-то отказался ставить этот вопрос на обсуждение. Видимо были другие расчеты. Ну вот, дорассчитывались. Поэтому к Петру Алексеевичу большая просьба - вместо гневных заявлений попросите своих людей в Нацсовете выполнить норму закона и забрать медведчуковскую пропаганду с украинского телепространства", - написал Садовый.

Напомним, недавно после покупки телеканала ZIK соратник Медведчука Тарас Козак владеет уже 3-ма новостными телеканалами. Ранее Андрей Садовый призвал национализировать или лишить лицензии эти телеканалы.

Вчера один из каналов - Newsone - анонсировал на 12 июля телемост "Надо поговорить" с российским пропагандистским каналом.

Самопомощь
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