Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент

Садовый хочет объединиться с Вакарчуком. Фото: РБК

Лидер партии "Самопомощи" Андрей Садовый надеется на союз с партией Святослава Вакарчука "Голос".

"На прошлой неделе общался со Славиком Вакарчуком. Я бы очень хотел, чтобы мы по округам имели общих кандидатов, свои списки мы выстраиваем на тех принципах, которые приемлемы", – рассказал Садовый в эфире Радио НВ.

По его словам, "возможно, в парламенте "Голос" и "Самопомич" будут вместе".

Также Садовый добавил, что раньше уже говорил с Вакарчуком об объединении в парламенте.

"Я в это верю", – подчеркнул Садовый.

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16 мая Святослав Вакарчук заявил, что примет участие в парламентских выборах в октябре 2019 года со своей партией "Голос".