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суббота, 29 мая 2021 09:30

Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика

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Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика
"Саакашвили сейчас не имеет достаточного уровня восприятия в обществе, чтобы стать конкурентом для Зеленского", считает Олег Саакян. Фото: "Укринформ"

Два года назад, 29 мая 2019-му, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили вернулся в Украину.

Саакашвили прилетел в Киев с польской столицы Варшавы. Толпа сторонников встречал его украинским народными танцами и песнями. Накануне президент Владимир Зеленский вернул политику украинское гражданство. Изменил указ Петра Порошенко за июль 2017 года о его прекращении.

В мае 2020-го Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Перед этим провалилась попытка назначить его в правительство – речь шла о должность вицепремьер-министра по вопросам реформ. Вопрос так и не вынесли на рассмотрение Верховной Рады.

Саакашвили не удалось реализовать свою политику в Украине, рассказывает Gazeta.ua политолог Олег Саакян.

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"Саакашвили яркий и талантливый политик, но он оказался не в то время и не в той стране, чтобы мог полноценно реализоваться. Имел колоссальный уровень симпатий в украинском обществе, и тем не менее через собственную риторику он скорее терял, чем набирал. Политик должен с появляться правильными словами и действиями. Саакашвили это не удалось", – говорит Саакян.

И добавляет: "Его неразборчивость в политических союзах также сыграла роль. Он политик-серфер – умеет подхватить волны. Но украинцы оказались менее авантюрными для Саакашвили. Поиски ситуативных союзов не были оценены положительно. Также Саакашвили завис между грузинской и украинской политиками. Он одной ногой находился там, сохранял возможности для возвращения. Рядом с тем, пытался строить политическую влиятельность в Украине. Это могло считываться обществом как определенная нецелостность, неискренность намерений. Что использовали его оппоненты".

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В Украину приехала только одна деталь от мотора, который обеспечил грузинские реформы, продолжает политолог. "Вторая деталь – Каха Бендукидзе. Его уже нет с нами физически. Генератор энергии был, а архитектор процесса в Украине не приехал. Поэтому это было ярко и энергично, но непоследовательно", – говорит Саакян.

"Саакашвили сейчас не имеет достаточного уровня восприятия в обществе, чтобы стать конкурентом для Зеленского. Это дает безопасность быть рядом. Екс-президент имеет широкие связи на Западе, которые для Зеленского ценны. Он в части общества ассоциируется с реформами. Поэтому наличие в команде Зеленского, с точки зрения ожиданий общества, – это лучше, чем Саакашвили в позиции к президенту", – говорит Саакян.

Саакашвили является носителем ряда инсайдерской информации и свидетелем процессов времен Порошенко изнутри, добавляет политолог. "В этом для Зеленского также есть ценность".

12 февраля 2018-го пограничники задержали Саакашвили в столичном ресторане "Сулугуни". Чартерным рейсом его выдворили в Польшу. Далее он уехал в Нидерланды к жене и сыну. Должностных лиц Государственной пограничной службы Украины будут судить за задержание Саакашвили и выдворение.

В конце августа 2020-му Саакашвили заявил о возвращении в Грузию. 31 октября там состоялись парламентские выборы. Партия власти "Грузинская мечта – демократическая Грузия" набрала 48,15% голосов. С оппозиции блок, представляющий Саакашвили, "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция "Сила в единстве", набрал 27,13%. Впоследствии Саакашвили отказался от поста премьер-министра, чтобы" оппозиция смогла объединиться вокруг единой цели".

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Дата
29
мая

Саакашвили завис между Украиной и Грузией. Почему не удалось возвращения политика

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