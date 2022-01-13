Саакашвили впервые появится на суде в Тбилиси

Саакашвили явится в суд. Фото: Украинская правда

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили планирует впервые лично явиться в зале суда 13 января по делу о незаконном пересечении границы.

На подготовительном заседании суда Саакашвили не смог присутствовать лично, поскольку проходил реабилитацию после 50-дневного голодания, сообщается на его Facebook-странице.

"Завтра я приду на суд и скажу то, что должен сказать. Встретимся 13-го в 13:00 (15:00 по Киеву – Gazeta.ua)", - говорится в сообщении.

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Суд не восстановил право на телефонные звонки экс-президенту.

Адвокаты обвиняемого ходатайствовали приобщить к делу выводы центра "Эмпатия" о состоянии здоровья Саакашвили. Судья удовлетворил это ходатайство.

1 октября Михеил Саакашвили сообщил о приезде в Грузию. В тот же вечер его задержали и доставили в пенитенциарное учреждение. МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Экс-руководитель Грузии в ответ объявил голодовку, которую держал в течение 50 дней и прекратил из-за резкого ухудшения состояния здоровья.