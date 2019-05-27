Саакашвили возвращается в Украину: назвали дату

Экс-глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили планирует прихаты в Украине до конца мая. Фото: Sputnik Грузия

29 мая в Украину планирует прилететь экс-глава Одесской областной госадминистрации, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

В то же время ему запрещено въезжать на территорию Украины до 2021-го, пишет УНН.

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Ранее Саакашвили говорил, что не вернется в Украину, если в другой тур президентских выборов пройдет Петр Порошенко. 22 мая его адвокат заявил, что политик передал в администрацию президента обращение, где просит Зеленского вернуть ему гражданство Украины.

Украинское гражданство Саакашвили получил в середине мая 2015-го. Уже в июле 2017-го потерял его, ведь скрывал, что против него в Грузии возбуждены уголовные дела. В феврале 2018-го Саакашвили выдворили в Польшу. Сейчас проживает в Нидерландах.