Саакашвили "спел" дифирамбы Зеленскому

Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Фото: Reuters

Украину нужно вытаскивать из болота, а может это сделать только президент Владимир Зеленский.

Такое в Facebook написал новопризначенный председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.

"Сегодня я имел продолжительную и интересную встречу с президентом Зеленским ... Мне очень понравился его настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы в Украине сохранялся статус-кво, а статус кво - это болото.

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Украина надо вытаскивать из болота, а это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет (я уверен, что президент Зеленский таковым и является), и у которого есть амбиция остаться в истории Украины человеком, который смог что-то то сделать для своего народа и для каждого украинца", считает Саакашвили.

7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился. Однако в Грузии заявили, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной. Кроме того, Саакашвили не удалось сразу убедить большинство фракции "Слуга народа" проголосовать за назначение его вице-премьером. Позже Саакашвили говорил депутатам уже о позиции советника Зеленского.