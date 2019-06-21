Саакашвили разрешили идти на выборы

Суд разрешил Михеилу Саакашвили идти на выборы в Верховную Раду. Фото: Facebook

Печерский районный суд Киева разрешил бывшему президенту Грузии и председателю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили баллотироваться в народные депутаты на досрочных парламентских выборах 21 июля.

Суд подтвердил факт 5-летнего проживания в Украине, что является необходимым условием для участия в выборах, пишет "Радіо Свобода"

"Суд вынес справедливое решение касательно моей возможности участвовать в парламентских выборах. Еще на шаг ближе к победе", - написал Саакашвили в Facebook.

Саакашвили отсутствовал в Украине с февраля 2018 по май 2019 года (когда был выдворен из страны).

По закону, в народные депутаты могут баллотироваться только те граждане Украины, которые постоянно проживали на ее территории в течение последних 5-ти лет перед выборами.

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13 июня "Рух нових сил" Михеила Саакашвили представил список кандидатов на выборы в Верховную Раду. Экс-президент Грузии также заявил, что будет баллотироваться.