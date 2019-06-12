Саакашвили прокомментировал возможность объединения с Гриценко

Саакашвили: Мы с Гриценко разные люди. Фото: BBC.com

Экс-президент Грузии, лидер Движения Новых сил Михеил Саакашвили положительно относится к главе партии Гражданская позиция Анатолию Гриценко. Однако считает, что они с ним "разные люди".

"Я к нему очень положительно отношусь, но я видел вчера их съезд. Мы разные люди, разный драйв, разная энергетика, разные враги. У меня действительно есть враги, а я не думаю, что у господина Гриценко или у других традиционных политиков в Украине есть враги. Не в пятерке или в десятке дело", – отметил Саакашвили в эфире радио НВ, комментируя возможность объединения с Гриценко.

По словам Саакашвили, время старых политиков прошло, и они не вызывают у украинцев энтузиазма.

"Сейчас вызов этого времени – великие идеи. Где там великие идеи? Все они личности, интересные личности, но они говорят: это я, посмотрите на меня и голосуйте", – добавил Саакашвили.

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Ранее Гриценко заявлял, что хотел бы объединиться с партией Михаила Саакашвили Рух нових сил. Сам Саакашвили заявил, что Рух нових сил идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно. По данным последних соцопросов, ни партия Гриценко, ни партия Саакашвили не преодолевают 5-процентный барьер для прохождения в парламент.