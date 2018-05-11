Саакашвили приносят денег меньше, чем Тягнибоку - назвали партии с крупнейшими взносами

Партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили приносят меньше денег, чем "Свободе" Олега Тягнибока. Фото: открытые источники

Национальное агентство по предупреждению коррупции обнародовало список партий с крупнейшими взносами от физических и юридических лиц в 2017 году.

Об этом сообщает "ТСН"

Лидером по вкладам оказалась Аграрна партія, которой от физических лиц поступило 4 млн 707 тыс 397 грн, а от юридических - 13 млн 898 тыс 497 грн, а вместе - 18 млн 605 тыс 895 грн.

Далее идет "Укроп" с общим поступлением в более чем 15 млн, "Основа" Сергея Таруты - 3 млн 908 тыс, ВО "Свобода" - 3 млн 482 тыс.

"Національний корпус" Андрея Билецкого получил взносы на сумму 2 млн 322 тыс 707 грн, среди которых 2 млн 234 тыс - от физических лиц.

На последнем месте в топ-10 - "Рух нових сил" Михеила Саакашвили.

Взносы в политическую силу составили лишь 146 тыс 582 грн.

Среди парламентских партий на первом месте оказалась "Батьківщина". Общая сумма взносов - 9 млн 270 тыс 256 грн.

Далее - "Опозиційний блок" (6 662 113 грн), "Блок Петра Порошенка" (4 128 089 грн), "Самопоміч" (1 998 525 грн), Радикальна партія (1 139 816 грн). Взносы "Народний фронт" составили всего 5 тыс 966 грн и только от физических лиц.

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Вместо Натальи Корчак, которая сложила полномочия председателя НАПК, агентством с 28 марта руководит Александр Мангул. Его месячная зарплата за апрель составила 119 тыс 909 грн.