Саакашвили предлагает вчетверо сократить количество судов в Украине

Глава Нацсовета реформ предлагает оставить только 200 судов в Украине. Фото: Reuters

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили предлагает полностью изменить систему судов и значительно уменьшить их количество.

Судебная реформа в любом случае будет проведена, если не будет создана широкая общественная коалиция вокруг президента и ВРУ с конкретной целью - полностью поменять судебную систему и дать справедливость украинскому народу. Об этом сообщил Саакашвили в Facebook.

По словам политика, сама система изнутри себя не поменяет, ведь на всех уровнях власти имеет своих людей. В то же время политик хочет опереться на людей, которые "реально хотят перемен.

Он предлагает с нынешних 764 судов оставить 200.

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"Поэтому мы обязательно прорвем эту пропасть, и в Украине обязательно состоится исчерпывающая судебная реформа, даже если для этого нужно будет использовать инструменты прямой демократии.

Мы предлагаем: - ликвидировать множественность существующих органов контроля над судебной системой (ВРП ВККС, ГСА) и создать единый орган надзора за эффективностью судебной системы - кадровый голод: с 7000 судей штата судебной системы, вакантными остаются 2000 должностей (например, некоторые суды имеют по 1 судьи, некоторые заполнены лишь на 10 процентов); - для этого необходимо максимально быстро провести честные и прозрачные конкурсы; -изменить систему судов, в том числе судов первой инстанции (ликвидация отдельных систем хозяйственных судов и административных судов); - автоматизация процессов в судах (суд в смартфоне) - создание конкурентной системы для решения гражданских, семейных и хозяйственных споров; - внедрение практики суда присяжных в категориях особо важных и социально опасных преступлений; - ликвидация монополии проведения судебных экспертиз исключительно государственными экспертными учреждениями в уголовных производствах; - просмотр статуса Верховного суда: формирование прецедентного права; - провести референдум о дальнейшей судьбе Конституционного суда Украины для того, чтобы именно народ Украины ее решил ", - написал Саакашивли.

Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Саакашвили рассказал, что Украину ждет реформирования на таможне, в налоговой и судебной системе. Также в течение нескольких недель представят концепцию, радикально изменить судебную систему.