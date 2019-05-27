Саакашвили получил должность

Четыре года назад президент Петр Порошенко дал Михеилу Саакашвили украинский паспорт. Фото: Facebook.com

30 мая 2015 года бывший президент Грузии Михеил Саакашвили возглавил Одесскую облгосадминистрацию. На его представлении президент Петр Порошенко пообещал: "Никаких олигархов в Украине больше не будет".

Через три года, в феврале 2018-го Саакашвили чартерным рейсом выдворили в Польшу. Далее он уехал в Нидерланды, где живут его жена и сын.

Порошенко приостановил Саакашвили украинское гражданство, которое предоставил в мае 2015 года.

Правоохранители обвинили бывшего главу Одесской ОГА в получении от бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, полмиллиона долларов на организацию протестных акций в Украине.

Саакашвили запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021-го. Решение принял начальник Мостиского пограничного отряда полковник Игорь Говорущак. Оно распространяется на все украинские пункты пропуска.

Экс-чиновник обратился к президенту Владимиру Зеленскому вернуть ему гражданство.

28 мая президент вернул гражданство бывшему председателю Одесской ОГА.

Ничем себя не проявил, кроме ярких акций

Саакашвили будет драться со своими врагами - Яценюком, Порошенко и Гройсманом, говорит политолог Виктор Небоженко.

"В свое время он сильно дискредитировал предыдущую власть Петра Алексеевича.

Как управленца мы его не знаем. Можно ли ему доверять какую-то отрасль или банк. Знаем, как публичного политика, который любит жесткий стиль пиара.

Должность главы Одесской ОГА была для Саакашвили большой политической ошибкой. При его руководстве ничего не произошло. Он объясняет это тем, что ему не давала Администрация президента. АП объясняет тем, что он плохой чиновник. Трудно сказать, кто из них прав.

В Украине Саакашвили себя нечем не проявил, кроме ярких акций", - говорит Виктор Небоженко.

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Миехил Саакашвили рассказывал СМИ, как живет в Амстердаме. Коммунальные услуги экс-чиновнику обходятся почти в 13 тыс. грн.