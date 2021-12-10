Саакашвили по возвращению в Украину грозит наказание

Пока неизвестно, кто помог Михеилу Саакашвили нелегально пересечь украинскую границу. Фото: УНИАН

Украинские правоохранители устанавливают, кто помог экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили нелегально пересечь украинскую границу.

При возвращении в Украину политика привлекут к административной ответственности, сообщил анонимный источник в полиции "Украинской правде".

"В Главном следственном управлении Нацполиции расследуют уголовное производство, начатое по факту вероятной незаконной переправки Саакашвили через государственную границу Украины. В рамках этого производства устанавливают лица, организовавшие и помогавшие политику незаконно пересечь границу", - сказал собеседник.

Отметил, что никакого подозрения по этому делу еще не выдвинули.

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По факту возможного незаконного пересечения границы Саакакашвили дисциплинарное наказание уже получили несколько должностных лиц, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Он отметил, что материалы проверки направлены соответствующему органу досудебного расследования. Он и открыл уголовное производство по этому факту.

В Грузии прокуратура выдвинула подозрение бывшему руководителю полиции Одесской области Георгию Лорткипанидзе. По данным прокуратуры, именно Лорткипанидзе разработал маршрут возвращения Саакашвили в Грузию. Помогал ему якобы в этом сообщник - Элгуджо Цомая. Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов после восьми лет эмиграции. Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.