Саакашвили незаконно въехал в Грузию, потому что хотел в большую политику - эксперт

За незаконное пересечение границы Саакашвили грозит 4 года лишения свободы. Фото: UNIAN

Михеил Саакашвили незаконно пересек границу с Грузией, чтобы вернуть поддержку своей партии.

Весной 2021 года подписали меморандум между властью и оппозицией. Если на местных выборах оппозиция покажет весомый результат, а рейтинг правящей партии будет ниже 40%, то состоятся досрочные парламентские выборы, рассказал Gazeta.ua военный эксперт Дмитрий Снегирев:

"Визит Саакашвили был использован в качестве катализатора для объединения оппозиционных сил. Это должно привести к увеличению электоральной поддержки партии Саакашвили. Он провоцировал протестные настроения внутри Грузии. Осознавал, что его задержание может добавить проценты поддержки. А это могло привести к победе его сторонников и проведения досрочных парламентских выборов".

Подсчет голосов показал, что поддержка правящей партии на уровне 47%. Поддержка Саакашвили - на уровне 30%.

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Саакашвили дали неверные социологические данные рейтинга его партии. Сыграли на его амбициях по поводу возвращению в большую политику.

"Этим визитом Саакашвили поставил в неудобное положение Украину. Он незаконно пересек границу, за что может получить четыре года заключения. Границу он пересек как украинский функционер - председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. Поэтому МИД Украины осторожно реагирует на эту ситуацию. Реакция США и стран ЕС также довольно сдержанная", - рассказывает эксперт.

Нынешняя власть учла ошибки предшественников. Речь идет о конфликте Саакашвили и пятого президента Петра Порошенко.

"Михеил обвинял тогдашнего главу государства в коррупционных схемах. Нынешняя власть понимает, что Саакашвили может стать раздражителем в Украине, особенно для президента. Саакашвили на фоне фактической бездеятельности Национального совета реформ мог повторить устоявшуюся схему - обвинить президента в коррупционных схемах и в блокировании реформ. Поэтому задержание Саакашвили устраивает власть", - добавил Снегирев.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Президент Зеленский заверил, что все профильные институты будут работать над вопросом возвращения Саакашвили в Украину. В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск - он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.