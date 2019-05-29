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среда, 29 мая 2019 15:36

Саакашвили используют как торпеду - политтехнолог

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Саакашвили используют как торпеду - политтехнолог
Михеил Саакашвили возвращается в Украину. Фото: facebook.com

28 мая президент Владимир Зеленский вернув Михеилу Саакашвили украинское гражданство. Его выдворили из Украины в феврале прошлого года. Гражданство Саакашвили выдал, а затем приостановил экс-глава государства Петр Порошенко.

- Обидно было наблюдать за чехардой: дали гражданство, потом забрали, - говорит Gazeta.ua политтехнолог Алексей Ковжун. - Будто это какая-то дурость. Так нивелировалось само значение гражданства, его ценность. То, что вернули, - хорошо.

Для чего это Зеленскому?

Зеленский не имел целью именно исправить предыдущую ошибку Порошенко. Президентская кампания все еще идет. Петр Алексеевич и Владимир Александрович продолжают друг друга подкалывать. Их "танго" продолжается, оно переходит в парламентские выборы.

Саакашвили важен для новой Администрации, его планируют использовать, как корабль-брандер морских боев XVI-XIX в. Когда судно пичкали порохом, смолой, зажигали и убегали. Паруса доносили его до кораблей противника. Такая себе торпеда. Вопрос: на кого первого направят? Одним из таких будет генпрокурор Луценко, который держится за стул.

Важен для Администрации Зеленского

Какие бонусы президент с этого будет иметь?

Зеленский показал, что вернул справедливость. Для него это быстрая победа, о которой можно поговорить в новостях. И которая не стоит никаких ресурсов. Подобно удачному ходу с просьбой не вешать портреты. Только сказал, а резонанс от этого невероятный.

Есть одно но. Саакашвили опытный, естественный политик. Не может переставать им быть. Сказал, что не планирует принимать участие в политической жизни. Это физически невозможно. Это то же, что тигр перестанет быть тигром. Куда девать клыки, полоски и умение подкрадываться? Зеленский и его Администрация должны помнить: когда приручаешь тигрят, они прикольные и пушистые, но когда из них вырастают тигры, непонятно что с этим делать.

Не наступает ли Зеленский на те же грабли, что Порошенко? Ведь есть высокая вероятность, что Саакашвили начнет критиковать и его.

Логику и игру Саакашвили невозможно предсказать.

Его возвращение - удар по Порошенко?

Само физическое присутствие Саакашвили, который, скажем, покупает морковь в столичном супермаркете или картофель на рынке, напоминает об ошибке Петра Алексеевича. Указывает на его неэффективность как управленца. Потому что он его послал и вот теперь тот снова здесь.

Само присутствие Саакашвили показывает неэффективность Порошенко

Как будет выстраивать отношения с Порошенко, Аваковым, Яценюком и другими?

Трудно предсказать. Персональная вражда со всеми есть. Продолжая сравнение с морскими боями, есть такой термин loose cannon. Когда во время боя какая-то из пушек отрывается и начинает ездить палубой. Это опасно как для нападающих, так и защитников корабля. Непонятно, кого она может придавить, учитывая вес и морское шатания. Случай с Саакашвили похож.

Где может реализовать себя в Украине?

Какой горизонт перед ним открывается, сказать трудно. Для Саакашвили политика - это искусство возможного.

Он будет больше полезным или вредным?

Не забывайте о реформах в Грузии. Хотя их называли "имени Саакашвили", все же Михеил имел мощную, сработанную и очень слаженную команду. Кто будет в его окружении в Украине, тоже пока под вопросом. Сам Саакашвили этого не знает.

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Михеил Саакашвили должен приземлиться в "Бориспіль" 29 мая в 17:15.

В Государственной пограничной службе заявили, что у них нет оснований не пускать его в Украину.

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