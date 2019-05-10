С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай

"После избрания президентом Владимира Зеленского в УкраинУ может вернуться олигарх Игорь Коломойский, который теперь будет иметь безумное влияние на украинскую политику", - считает волонтер и военный Мирослав Гай. По его мнению, Коломойский может привнести в государственную политику коммерческую составляющую.

- Коломойский, бесспорно, спонсировал кампанию Владимира Зеленского. Конечно, Коломойский теперь будет иметь безумное влияние на украинскую политику. Как только стало известно, что Зеленский выигрывает, уже начались отмены судебных решений по Приват банку. Коломойскому простили его обязательства в 9 миллиардов, которые он имеет перед Украиной. Конечно, это будет иметь плохие последствия для всей украинской экономики и отношения к нам наших зарубежных партнеров в частности. Конечно, это повлияет и на инфляцию, и на цены.

Мы видим сейчас беспрецедентное явление, когда олигарх будет иметь непосредственное влияние на президента

Мы видим сейчас беспрецедентное явление, когда олигарх будет иметь непосредственное влияние на президента. Я не верю, что он каким-то образом ему помогал бесплатно.

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Коломойский в свое время защитил три области от вторжения русских. Коломойский защищал не Украину, а свои коммерческие интересы в тех регионах. И когда встал вопрос - Украина или коммерческие интересы, он бежал в Израиль.

Теперь мы видим, что решение по Приватбанкау, которое отменилось, и иск Коломойского относительно Украины не является позицией человека патриотического или государственнического. Это месть. И это свидетельствует о его мировоззрении - оно не государственное, а коммерческое. Окей, теперь мы будем иметь коммерцию как часть государственной политики.

Интервью с Мирославом Гаем читайте в следующем номере журнала Країна.

Бизнесмен Игорь Коломойский считает вероятной полную национализацию в Украине. Об этом он сказал во второй части интервью Bihus.Info. "Страна может потребовать такой перезагрузки, какая была 1917-го, - всеобщая национализация. И поехали все заново. Я такое допускаю. В той [существующей] системе распределения собственности и материальных благ [которая есть] страна может не выжить. Может, придется с чистого листа начинать", - сказал Коломойский.