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четверг, 14 января 2021 07:21

С сегодняшнего дня бизнес будут штрафовать за отсутствие масок клиентов

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С сегодняшнего дня бизнес будут штрафовать за отсутствие масок клиентов
14 января в Украине вступил в силу закон о штрафах для бизнеса за отсутствие масок у клиентов и персонала. Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня, 14 января, в Украине будут штрафовать бизнес за отсутствие масок у клиентов и персонала. Соответствующий закон был опубликован в официальном издании "Голос Украины" накануне, 13 января, и вступил в силу.

Сумма штрафа - от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3,4 до 5,1 тыс. грн. за отсутствие маски в общественном здании или транспорте.

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Составлять постановления о наложении штрафов должны уполномоченные должностные лица территориальных органов власти.

Предполагается, что такие нормы дадут владельцам бизнеса мотивацию не пускать в помещение клиентов, нарушающих масочный режим.

В Украине от 21 ноября прошлого года работают штрафы для нарушителей масочного режима - от 170 до 255 грн. Его должны платить сами граждане, которые находятся в общественном месте без средств защиты.

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