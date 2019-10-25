С ОП позволили изъять документы по назначению Гройсмана

Это сделают в рамках расследования о злоупотреблениях должностными лицами. ФОТО: Корреспондент.net

Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований исключить из Офиса президента документы о назначении на должность премьера Владимира Гройсмана. Это сделают в рамках расследования о злоупотреблениях должностными лицами. Какими именно - неизвестно.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на постановление суда.

"Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица, которые занимают особо ответственное положение в государственных органах Украины, злоупотребляя служебным положением, при отсутствии предусмотренных законодательством оснований, внесли в апреле 2016 году до Верховную Раду Украины представление на назначение премьер-министра Украины по отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины ", - говорится в документе.

Правоохранители должны исследовать предложение коалиции, которая предлагала президенту Петру Порошенко назначить Владимира Гройсмана. И другие служебные документы - записки, справки.

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Также следователи хотят изучить документы о назначении на премьерский пост предшественника Гройсмана - Арсения Яценюка.

Владимир Гройсман был премьер-министром Украины по 14 апреля 2016 до 29 августа 2019 года. В парламент прошел по списку "Блока Петра Порошенко". Со сменой президента на Владимира Зеленского Гройсман вместе с правительством ушли в отставку. С предыдущей команды сейчас в Камбин работают два человека - министр финансов Оксана Маркарова и министр внутренних дел Арсен Аваков.