"С конца августа не посетил ни одно заседание Кабмина" - Герус об увольнении

"Де-факто более 2 месяца не выполняю функции представителя президента в Кабмине". ФОТО: Facebook-страница Геруса. ФОТО: LIGA.net

Депутат от "Слуги народа" Андрей Герус, которого Владимир Зеленский уволил с должности своего представителя в правительстве, объяснил увольнение своей занятостью.

Об этом он написал в Facebook.

"С конца августа я не посетил ни одно заседание Кабмина, то есть де-факто уже более 2 мес (месяца - Gazeta.ua) не выполняю функций представителя президента в Кабмине.

Думаю, никогда в истории Украины народный депутат-председатель комитета не выполнял таких функций представителя, потому что это нереально. Поэтому всякие сенсационно конспирологические версии, в том числе связанные инцидентом с (пока) дважды судимым безработным гражданином О.Ля. (Олегом Ляшко - Gazeta.ua), это действительно весело:)".

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11 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса с должности своего представителя в Кабинете министров. На его место внештатно назначил Алексея Перевезенцева, который ранее работал Государственным секретарем в Министерстве экономического развития. Андрей Герус проработал на должности представителя президента в Кабмине более 5 месяцев - с 22 мая 2019 года.