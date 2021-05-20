С Киви хотят взыскать в доход государства более 1 млн грн

Правоохранители сообщают о фиктивном предприятии. Фото: Ян Доброносов, bykvu.com

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционного суд с иском - взыскать с народного депутата от ОПЗЖ Ильи Киви 1,2 млн грн за незаконную передачу в аренду жомовой ямы.

Прокуратура обратилась, чтобы взыскать эти средства в доход государства.

По данным следствия, нардеп, не обладая жомовой ямой и не имея права на ее использование, сдавал ее в аренду фиктивному предприятию.

За аренду нардеп противоправно получил 1 млн 242 тыс. грн. Еще 10 тыс. грн были зачислены на счет Кивы как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций.

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След фирмы, которая заплатила народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве 1,2 млн грн за сдачу в аренду жомовой ямы в Полтавской области, ведет к оккупированным территориям, сообщили журналисты Bihus.info