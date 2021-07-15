С файерами и салютами. Прошла акция в поддержку отставки Авакова

В Киеве возле здания Министерства внутренних дел собралась толпа, чтобы "отпраздновать" отставку экс-главы МВД Арсена Авакова.

Организаторы акции также выступают против назначения министром внутренних дел нардепа от фракции партии "Слуга народа" Дениса Монастырского, сообщает Общественное.

"Сегодня мы празднуем и провожаем Авакова подальше от Министерства внутренних дел и любых государственных дел в целом. Мы искренне надеемся, что действующая власть осознает необходимость проведения реальной реформы правоохранительных органов. Итак, кого бы не выбрали новым министром, он должен начать свою деятельность именно по реформированию структуры МВД", - заявили организаторы события.

Общество все еще ждет изменений в работе правоохранительных органов.

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Арсен Аваков возглавлял министерство 7 лет и 4 месяца. 13 июля 2021-го Аваков написал заявление об отставке.