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пятница, 16 июля 2021 00:05

С файерами и салютами. Прошла акция в поддержку отставки Авакова
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Акция на поддержку отставки Авакова
Акция на поддержку отставки Авакова
Акция на поддержку отставки Авакова
Акция на поддержку отставки Авакова
Акция на поддержку отставки Авакова

В Киеве возле здания Министерства внутренних дел собралась толпа, чтобы "отпраздновать" отставку экс-главы МВД Арсена Авакова.

Организаторы акции также выступают против назначения министром внутренних дел нардепа от фракции партии "Слуга народа" Дениса Монастырского, сообщает Общественное.

"Сегодня мы празднуем и провожаем Авакова подальше от Министерства внутренних дел и любых государственных дел в целом. Мы искренне надеемся, что действующая власть осознает необходимость проведения реальной реформы правоохранительных органов. Итак, кого бы не выбрали новым министром, он должен начать свою деятельность именно по реформированию структуры МВД", - заявили организаторы события.

Общество все еще ждет изменений в работе правоохранительных органов.

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Арсен Аваков возглавлял министерство 7 лет и 4 месяца.

13 июля 2021-го Аваков написал заявление об отставке.

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