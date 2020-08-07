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пятница, 07 августа 2020 18:37

С этими людьми надо есть, жить и выпить - Зеленский о поездке на Донбасс

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С этими людьми надо есть, жить и выпить - Зеленский о поездке на Донбасс
Зеленский проехал более 100 км вдоль контактной линии. Фото: пресс-служба Президента

Президент Владимир Зеленский уже второй день находится в Донецкой области, чтобы посмотреть на состояние военных вдоль контактной линии.

"Сегодня будем ездить до 8 или 9 вечера, потом ночью будем возвращаться в Киев. Я хочу еще приехать. Думаю, за 2 раза объедем все важные объекты и все 410 километров линии", - говорит Зеленский.

Президент рассказывает, что ночевал в расположении бойцов операции Объединенных сил, пишет "Украинская правда".

"Вместе поели, пообщались. Кормят наших очень мощно. Я даже удивлен, что военные в хорошей форме, я не мог съесть весь объем пищи. Это очень много: как говорят, "первое, второе и компот". Все было: и печенье, и вафли. А кто не наестся, то может ночью, в 10-11, как говорят ребята, еще и бутрики съесть..." - говорит Зеленский.

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Президент рассказывает, что это вторая такая поездка. Первая была в город Золотое, где Зеленский тоже провел 2 дня.

"Чтобы понять все, что происходит, надо говорить с военными, с гражданскими. Надо с людьми есть, жить, скажу откровенно - иногда выпить, чтобы совсем было все откровенно. Я, в принципе, так и делаю. Ну, и можно переночевать", - говорит Зеленский.

С 27 июля на Донбассе установлен режим перемирия. Однако, пророссийские наемники иногда его нарушают.

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