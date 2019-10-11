Рябошапку вызывают в парламент для объяснений по делу нардепа Приходько

Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку вызывают в Комитет Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике с объяснениями по невнесению им представления в парламент на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа Бориса Приходько.

Руслан Рябошапка

Од этом сообщает информационный портал Украинские новости.

"Есть хорошая новость. Сегодня Комитет Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике поддержал предложение, настоящего "Слуги народа" Антона Полякова о вынесении на заседание 16 октября двух вопросов. Почему Генеральным прокурором Украины не инициировано, не поддержано и не внесено в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Приходько Бориса Викторовича. И пригласить для предоставления информации по этому поводу Генерального прокурора Рябошапка Р. Г.", - сообщили в отделении общественной организации "Всеукраинское объединение добровольцев".

Борис Приходько

В общественном организации напомнили, что Приходько является обвиняемым по делу о незаконном завладении в 2013-2014 годах средствами "Брокбизнесбанка" и средствами НБУ служащими указанного коммерческого банковского учреждения.

Служащим инкриминируется незаконная легализация средств, вследствие чего государство понесло убытки более 2 миллиардов гривен. Сейчас дело находится на рассмотрении Дарницкого районного суда Киева. При этом рассмотрение не двигается из-за того, что судьи ждут представления о снятии неприкосновенности с Приходько, которое до сих пор не поступило от Генпрокурора, несмотря на многочисленные требования нардепов и общественных активистов.

В черниговском организации "Всеукраинского объединения добровольцев" убеждены, что "такие проволочки и бездействие со стороны Генерального прокурора Украины вызывают сомнения в его личной добросовестности и объективности в ведении дела. Более того есть определенные сомнения в незаангажированности в решении вопроса. Если говорить в целом, то такой "новый поворот" в деле вообще наталкивает на объективное предположение о наличии коррупционной составляющей".

Отмечается, что помимо этого возникают вопросы и относительно других фигурантов этого дела. Среди них - народный депутат Украины Давыденко Валерий Николаевич, который был и является деловым партнером Приходько и "имел непосредственное отношение схеме".

Кроме рассмотрения вопроса Приходько на комитет Рады, Антон Поляков обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с официальным письмом о поддержке в данном вопросе и взятии этого дела на личный президентский контроль.