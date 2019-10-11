Рябошапку вызывают в парламент для объяснений по делу нардепа Приходько

 
Ексклюзивы
1/5
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 225
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1215
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2079
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2484
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1332
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3213
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1890
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4590
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6453
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3933
Фото
Все фото
7
8
7
3
4
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
&quot;Почему сдаются территории, где погибли герои?&quot; - под пресс-конференцию Зеленского пришли с митингом
"Почему сдаются территории, где погибли герои?" - под пресс-конференцию Зеленского пришли с митингом
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
&quot;Слуги народа&quot; заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
"Слуги народа" заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Видео
Все видео
Топ-политик времен Януковича вернулся в Украину
Топ-политик времен Януковича вернулся в Украину
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Пресс-марафон Зеленского побил мировой рекорд
Пресс-марафон Зеленского побил мировой рекорд
Пресс-марафон Зеленского: трансляция онлайн
Пресс-марафон Зеленского: трансляция онлайн
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2475
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6543
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1341
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 981
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 792
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 октября 2019
Просмотров: 207
Перекурмішкана осінь
Через деякі незалежні од мене обставини пропустив трохи осені. Пропустив якраз оті два тижні, коли нинішня осінь стала безповоротною. В цьому є дві ...
пятница, 11 октября 2019 11:52

Рябошапку вызывают в парламент для объяснений по делу нардепа Приходько

  Комментировать

Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку вызывают в Комитет Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике с объяснениями по невнесению им представления в парламент на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа Бориса Приходько.

  Руслан Рябошапка
Руслан Рябошапка

Од этом сообщает информационный портал Украинские новости.

"Есть хорошая новость. Сегодня Комитет Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике поддержал предложение, настоящего "Слуги народа" Антона Полякова о вынесении на заседание 16 октября двух вопросов. Почему Генеральным прокурором Украины не инициировано, не поддержано и не внесено в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Приходько Бориса Викторовича. И пригласить для предоставления информации по этому поводу Генерального прокурора Рябошапка Р. Г.", - сообщили в отделении общественной организации "Всеукраинское объединение добровольцев".

  Борис Приходько
Борис Приходько

В общественном организации напомнили, что Приходько является обвиняемым по делу о незаконном завладении в 2013-2014 годах средствами "Брокбизнесбанка" и средствами НБУ служащими указанного коммерческого банковского учреждения.

Служащим инкриминируется незаконная легализация средств, вследствие чего государство понесло убытки более 2 миллиардов гривен. Сейчас дело находится на рассмотрении Дарницкого районного суда Киева. При этом рассмотрение не двигается из-за того, что судьи ждут представления о снятии неприкосновенности с Приходько, которое до сих пор не поступило от Генпрокурора, несмотря на многочисленные требования нардепов и общественных активистов.

В черниговском организации "Всеукраинского объединения добровольцев" убеждены, что "такие проволочки и бездействие со стороны Генерального прокурора Украины вызывают сомнения в его личной добросовестности и объективности в ведении дела. Более того есть определенные сомнения в незаангажированности в решении вопроса. Если говорить в целом, то такой "новый поворот" в деле вообще наталкивает на объективное предположение о наличии коррупционной составляющей".

Отмечается, что помимо этого возникают вопросы и относительно других фигурантов этого дела. Среди них - народный депутат Украины Давыденко Валерий Николаевич, который был и является деловым партнером Приходько и "имел непосредственное отношение схеме".

Кроме рассмотрения вопроса Приходько на комитет Рады, Антон Поляков обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с официальным письмом о поддержке в данном вопросе и взятии этого дела на личный президентский контроль.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рябошапку вызывают в парламент для объяснений по делу нардепа Приходько». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

Боксер-рекордсмен проиграл дебютный бой

Крестьянам запретили продавать свою продукцию

Землетрясение разрушило замок крестоносцев

Самое читаемое
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
15
 Просмотров: 44740
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 43372
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк Просмотров: 22860
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту 1 Просмотров: 17208
Зеленский нахамил журналисту: &quot;Девочки нет. С вами ничего не будет&quot;
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
 3 Просмотров: 13122
Политика
Импичмент Трампа: министра обязали предоставить документы по Украине
Импичмент Трампа: министра обязали предоставить документы по Украине Просмотров: 81
СМИ узнали возможную причину отзыва Йованович
СМИ узнали возможную причину отзыва Йованович Просмотров: 459
Зеленский пообещал разобраться в вопросе повышения ренты на руду
Зеленский пообещал разобраться в вопросе повышения ренты на руду Просмотров: 72
Политикам стоит активнее говорить о проблеме импорта электроэнергии из России - Карасев
Политикам стоит активнее говорить о проблеме импорта электроэнергии из России - Карасев Просмотров: 261
Хорошковский из эры Януковича ездил в Офис Зеленского - "Схемы"
Хорошковский из эры Януковича ездил в Офис Зеленского - "Схемы" Просмотров: 261
Больше всего комментируют
7
Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год
5
Я не боюсь Майдана – Зеленский
3
Зеленский будет общаться с журналистами на фудкорте
3
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
3
"Формула Штайнмайера": президент признал ошибку
Голосов: 12633
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua