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среда, 30 октября 2019 20:20

Рябошапку не огорчает недовольство отдельных депутатов

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Рябошапку не огорчает недовольство отдельных депутатов
Генпрокурор рассказал о влиянии со стороны нардепов. Фото: Reuters

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка знает о том, что некоторые народные депутаты "Слуги народа" хотят его увольнения.

Журналистам он заявил, что эта информация его не огорчает, передает УНИАН.

Рябошапка спросили, чувствует ли он давление со стороны Андрея Портнова, и народных депутатов от "Слуги народа" Максима Бужанского и Александра Дубинского. Они требуют от него нарушить уголовное производство против пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Что значит чувствую давление? Я наблюдаю за происходящим. Но сказать, что это меня огорчает, я не скажу. На мои действия, поступки и планы это не влияет. Мы не можем руководствоваться какими-то мелодичными атаками, при помощи которых люди хотят достичь своего результата. У каждого из людей есть свои планы и свои мотивы. К примеру - Лукаш атакует для того, чтобы дискредитировать, потому что у нее есть подозрение. У Портнова также свои мотивы, связанные с тем, что возможно, прокуратура не делает того, что хочет Портнов. Депутаты из нашей фракции, возможно тоже чего-то хотят, или тот, кто ими управляет, чего-то хочет от прокуратуры, чего прокуратура не делает. Но мы будем исходить из того, что нужно людям", - сказал Рябошапка.

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Рябошапко считает, что на позицию депутатов могут влиять и олигархи.

"Я не исключаю, что эти олигархи тоже могут влиять, или как-то помогать депутатам формировать свою точку зрения", - отметил он.

Ранее генпрокурор просил Верховную Раду согласовать привлечения к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича. В ведомстве уверяют, что собрали достаточно доказательств для сообщения подозрения о присвоении и растрате имущества.

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