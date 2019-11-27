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среда, 27 ноября 2019 10:47

Рябошапка уволил Кулика, который занимался делом Burisma

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Рябошапка уволил Кулика, который занимался делом Burisma
Прокурора Константина Кулика уволили. Фото: УНИАН

22 ноября, генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Константина Кулика из органов прокуратуры. Об этом сообщил бывший нардеп и журналист Сергей Лещенко на своем Telegram-канале. Сообщает УНИАН.

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"Кулик не явился на переаттестацию прокуроров. Ранее Рябошапка заявлял, что Кулик вел производство по компании Burisma. Теперь это дело передадут новому прокурору", - говорится в сообщении.

Прокурор Константин Кулик был привлечен к расследованию дела энергетической компании Burisma, где работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

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