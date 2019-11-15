Рябошапка показал извинения от пранкера Джокера

Пранкер под псевдонимом Джокер извинился перед генеральным прокурором Русланом Рябошапкой за то, что переписывался с нардепами от его имени.

Об этом Рябошапка заявил в интервью "Настоящему времени" (проект Radio Free Europe) и показал сообщение.

"Хотим извиниться, что использовали ваше фото для общения с депутатами и министрами. Надеемся, это было не зря", - говорится в сообщении Джокера.

Рябошапка заявил, что ему не отвечал.

Автор: "Настоящее время" Фото сообщения пранкера Джокера на телефоне генпрокурора Руслана Рябошапки

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На днях неизвестный до сих пор пранкеры Джокер заявил, что ему удалось разыграть нескольких депутатов. Он якобы от имени главы ГПУ Руслана Рябошапки пообщался со "слугами народа" Богданом Яременко, который вляпался в секс-скандал, и Николаем Тищенко. Еще один представитель президентской партии Михаил Радуцкий подтвердил, что действительно вел переписку, скриншоты которой обнародовал пранкеры.