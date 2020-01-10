Рябошапка подключился к борьбе с космолотами

Рябошапка вслед за Аваковым начал борьбу с нелегальным игорным бизнесом.

Прокуратура совместно с правоохранительными органами пресекли деятельность 911 нелегальных игорных заведений.

Об этом в пятницу сообщил Офис генерального прокурора.

Начато 437 уголовных производств.

Правоохранители провели почти 1,2 тыс. обысков, изъяли 11,6 тыс. единиц игрового оборудования и компьютерной техники, наличные средства, а также черновые записи.

"Прокуратура продолжает координировать и обеспечивать эффективную работу в этом направлении. В частности об окончании расследования и надлежащего поддержания обвинения по этим уголовным производствах в суде", - заявили в ведомстве.

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Полицейские остановили работу более 5300 игорных заведений по всей Украине. В закрытии игорных заведений задействовали 715 мобильных групп, сообщал премьер-министр Алексей Гончарук. Накануне Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. "С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай... те", - написал в Facebook президент Владимир Зеленский.