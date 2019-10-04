Рябошапка назвал дедлайн реформы прокуратуры

"Если у нас получится раньше, конечно, мы бы хотели это сделать раньше", - Рябошапка. ФОТО: газета "День"

Генеральную прокуратуру собираются переформатировать на Офис генерального прокурора до начала 2020 года. Полностью закончить реформу прокуратуры планируют за 2 года, как предусмотрено недавно принятым законом.

Об этом на брифинге заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

"В ближайших планах - к новому году завершить реформу в Генеральной прокуратуре, превратив ее в Офис. В течение первого квартала, ориентировочно, сделать переаттестацию в региональных прокуратурах (бывшие областные - Gazeta.ua). К 1 сентября следующего года завершить переаттестацию в местных прокуратурах" , - сказал он.

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После переаттестации определят количество вакантных должностей и проведут отбор прокуроров.

"Если у нас получится раньше, конечно, мы бы хотели это сделать раньше".

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон об изменения в системе прокуратуры. Документ предлагает переименовать Генеральную прокуратуру на Офис генерального прокурора. Региональные и местные отделения станут областными и окружными. Национальная академия прокуратуры Украины станет Тренинговым центром. Также Зеленский предлагает ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить общее количество работников ведомства — с 15 тысяч до 10.