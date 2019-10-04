Рябошапка назвал дедлайн реформы прокуратуры

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 1116
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 9802
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5445
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 504
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3447
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3123
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 972
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7344
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9810
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
1 Просмотров: 3132
Фото
Все фото
4
8
12
18
21
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
&quot;Зеленского вон&quot; - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
"Зеленского вон" - на Майдане митингуют против формулы Штайнмайера
Националисты бросили вызов Зеленскому - обещают долгосрочные акции протеста
Националисты бросили вызов Зеленскому - обещают долгосрочные акции протеста
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Видео
Все видео
Разумков потроллил Киву с его "потребностями"
Разумков потроллил Киву с его "потребностями"
"Формула Штайнмайера": в Раде собрали подписи для следственной комиссии
"Формула Штайнмайера": в Раде собрали подписи для следственной комиссии
Трамп о блокировании помощи Украине: "Мне не нравится быть страной-лохом"
Трамп о блокировании помощи Украине: "Мне не нравится быть страной-лохом"
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5445
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 945
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 927
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 720
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 октября 2019
1 Просмотров: 225
Музичний ключ
Не завжди виходить побувати там, куди приїдеш. От уже й приїхав — а стоїш мов перед замкненими дверима, надворі сутеніє, а ключа тобі не ...
пятница, 04 октября 2019 13:18

Рябошапка назвал дедлайн реформы прокуратуры

  Комментировать
Рябошапка назвал дедлайн реформы прокуратуры
"Если у нас получится раньше, конечно, мы бы хотели это сделать раньше", - Рябошапка. ФОТО: газета "День"

Генеральную прокуратуру собираются переформатировать на Офис генерального прокурора до начала 2020 года. Полностью закончить реформу прокуратуры планируют за 2 года, как предусмотрено недавно принятым законом.

Об этом на брифинге заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

"В ближайших планах - к новому году завершить реформу в Генеральной прокуратуре, превратив ее в Офис. В течение первого квартала, ориентировочно, сделать переаттестацию в региональных прокуратурах (бывшие областные - Gazeta.ua). К 1 сентября следующего года завершить переаттестацию в местных прокуратурах" , - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГПУ пересмотрит дела в отношении компании, в которой работал сын Байдена

После переаттестации определят количество вакантных должностей и проведут отбор прокуроров.

"Если у нас получится раньше, конечно, мы бы хотели это сделать раньше".

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон об изменения в системе прокуратуры.

Документ предлагает переименовать Генеральную прокуратуру на Офис генерального прокурора. Региональные и местные отделения станут областными и окружными. Национальная академия прокуратуры Украины станет Тренинговым центром. Также Зеленский предлагает ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить общее количество работников ведомства — с 15 тысяч до 10.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рябошапка назвал дедлайн реформы прокуратуры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Первый спутник запустили благодаря украинцу

Федор Черенков страдал манией преследования

Авторов украинского словаря обвинили в национализме

В поезде кулинары подавали шесть обедов

Самое читаемое
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
 2 Просмотров: 28242
Молодожены стали героями фотожаб из-за &quot;горячих&quot; фото
Молодожены стали героями фотожаб из-за "горячих" фото
10
 Просмотров: 20520
Сеть заполонили мемы с Томом Крузом и Андреем Садовым
Сеть заполонили мемы с Томом Крузом и Андреем Садовым
8
 Просмотров: 13582
Разумков потроллил Киву с его &quot;потребностями&quot;
Разумков потроллил Киву с его "потребностями"
 4 Просмотров: 10630
Астролог рассказала, в чьих карманах денег станет больше
Астролог рассказала, в чьих карманах денег станет больше
 Просмотров: 10197
Политика
Украина назвала России условие для встречи в "нормандском формате"
Украина назвала России условие для встречи в "нормандском формате" Просмотров: 1467
Не будет ни одной депутатской поправки, которую мы отклоним - Гетманцев о законопроекте №1210
Не будет ни одной депутатской поправки, которую мы отклоним - Гетманцев о законопроекте №1210 Просмотров: 198
ГПУ пересмотрит дела в отношении компании, в которой работал сын Байдена
ГПУ пересмотрит дела в отношении компании, в которой работал сын Байдена Просмотров: 252
"Слуга народа" становится авторитарной - правозащитница
"Слуга народа" становится авторитарной - правозащитница
 1 Просмотров: 171
Рада утвердила новую ЦИК по представлению Зеленського
Рада утвердила новую ЦИК по представлению Зеленського 1 Просмотров: 351
Больше всего комментируют
7
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
6
"Формула Штайнмайера" - это легализация бандитов: как реагируют на передовой на подписание документа
4
Сколько украинцев считают Россию агрессором
4
Разумков потроллил Киву с его "потребностями"
3
На следующей неделе будет масштабный обмен военнопленными - глава МИД
Голосов: 12342
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua