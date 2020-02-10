Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает

Руслан Рябошапка работает генпрокурором с августа 2019-го.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка не использует на полную свои возможности.

Об этом Gazeta.ua сказал бывший народный депутат, юрист Валерий Карпунцов.

"С одной стороны генпрокурор получил сверхвозможности - кадровые, координировать работу правоохранительных органов. Но этого не делается. Не видно коллегий.

От Рябошапки многое зависит. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура, ее роль в резонансных делах сохраняется. Прокуратура в силе структурировать работу МВД, пограничников, СБУ. Генпрокурор может давать нагоняй. Не дисциплинарный, но хотя бы публичный. Закон ему дает эту возможность. Однако немного времени прошло, а восторга от реформы не видно", - говорит экс-нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фактически каждый олигарх может прослушать президента - генпрокурор

Анонсированные зарплаты прокурорам от 23 до 29 тыс. грн являются адекватными, считает эксперт.

"В принципе Чумак назвал адекватные цифры для нормальной работы. Особенно, если это где-то на уровне района - 20-23 тысячи, это достойные деньги.

Но достойные зарплаты должны быть гарантированы законом. Надо восстановить норму, устанавливающую оклады.

Сейчас эта норма остановлена. Для чего? Чтобы постановлением правительства регулировать надбавки и премии. Есть низкий оклад, но к нему путем надбавок и премий накручивается нужная зарплата. Если прокурор в Генеральной прокуратуре угоден, то ему накручивается 20, 30, 40, 50 тысяч зарплаты. А например неугодного руководителя местной прокуратуры, которого заставляют написать заявление на увольнение, потому что хотят на своего поменять, оставят на 5-7 тысяч", - говорит Карпунцов.

В новосозданном Офисе генерального прокурора из 1339 прокуроров бывшей ГПУ успешно прошли аттестацию и остались работать всего 629 человек.