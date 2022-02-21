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понедельник, 21 февраля 2022 15:21

Русскоязычный "Дом" хотят сделать общенациональным

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Русскоязычный &quot;Дом&quot; хотят сделать общенациональным
Телеканал финансируют из государственного бюджета, то есть из карманов украинских налогоплательщиков.

Верховная Рада планирует на заседании 22 февраля рассмотреть во втором чтении изменения закона "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц". По которым государственный русскоязычный телеканал "Дом" может получить статус общенационального.

Об этом сообщили "Детектор медіа".

Речь идет о законопроекте 4487.

Если парламент поддержит изменения, "Дом" сможет попасть в Универсальную программную услугу, которая бесплатно предоставляется украинцам. В настоящее время в УПП входит "Суспільне" и телеканал "Рада".

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Таким образом, русскоязычный телеканал, создававшийся для вещания на временно оккупированные территории, де-факто приобретет общенациональный масштаб.

Запуск государственного русскоязычного телеканала – это акт прямого участия власти в российской гибридной войне против Украины, заявляло объединение общественных организаций "Мова об'єднує".

"В соответствии с законами "О телевидении и радиовещании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" языком телевидения и радиовещания является украинский язык. Доля телепрограмм на украинском языке на любом канале, транслируемом в Украине, должна составлять не менее 75%, а некоторых программ – 100%.

Запуск государственного русскоязычного телеканала, обязательного для показа по всей Украине, стал бы не просто беззаконием, а актом прямого участия власти в российской гибридной войне против Украины", - заявила общественность.

Телеканал для временно оккупированных территорий "Дом" начал вещание в марте 2020 года. В апреле прошлого года перешел в управление Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На презентации канала его гендиректор Юлия Островская заявляла, что "Дом" поможет донести зрителям с оккупированных территорий информацию об Украине.

На телеканале транслируют коммунистическую пропаганду, показывают бывшего депутата Госдумы РФ, который жалуется на отсутствие преподавания русского языка в учебных заведениях в Украине.

ГП "Мультимедійна платформа іномовлення України" получило 362 млн грн финансирования на 2022 год.

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