Русскоязычный "Дом" хотят сделать общенациональным

Телеканал финансируют из государственного бюджета, то есть из карманов украинских налогоплательщиков.

Верховная Рада планирует на заседании 22 февраля рассмотреть во втором чтении изменения закона "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц". По которым государственный русскоязычный телеканал "Дом" может получить статус общенационального.

Об этом сообщили "Детектор медіа".

Речь идет о законопроекте 4487.

Если парламент поддержит изменения, "Дом" сможет попасть в Универсальную программную услугу, которая бесплатно предоставляется украинцам. В настоящее время в УПП входит "Суспільне" и телеканал "Рада".

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Таким образом, русскоязычный телеканал, создававшийся для вещания на временно оккупированные территории, де-факто приобретет общенациональный масштаб.

Запуск государственного русскоязычного телеканала – это акт прямого участия власти в российской гибридной войне против Украины, заявляло объединение общественных организаций "Мова об'єднує".

"В соответствии с законами "О телевидении и радиовещании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" языком телевидения и радиовещания является украинский язык. Доля телепрограмм на украинском языке на любом канале, транслируемом в Украине, должна составлять не менее 75%, а некоторых программ – 100%.

Запуск государственного русскоязычного телеканала, обязательного для показа по всей Украине, стал бы не просто беззаконием, а актом прямого участия власти в российской гибридной войне против Украины", - заявила общественность.

Телеканал для временно оккупированных территорий "Дом" начал вещание в марте 2020 года. В апреле прошлого года перешел в управление Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. На презентации канала его гендиректор Юлия Островская заявляла, что "Дом" поможет донести зрителям с оккупированных территорий информацию об Украине. На телеканале транслируют коммунистическую пропаганду, показывают бывшего депутата Госдумы РФ, который жалуется на отсутствие преподавания русского языка в учебных заведениях в Украине. ГП "Мультимедійна платформа іномовлення України" получило 362 млн грн финансирования на 2022 год.