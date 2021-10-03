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воскресенье, 03 октября 2021 18:21

Руководство передумало: разрешили показ скандального фильма о Зеленском

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Руководство передумало: разрешили показ скандального фильма о Зеленском
Показ расследования состоится в Малой опере. Фото: Фейсбук/Слидство.Инфо

3 октября в 19.00 в Малой опере в Киеве состоится премьера фильма-расследования "Оффшор 95", посвященный тайнам бизнеса президента Владимира Зеленского.

Руководство заведения показ разрешило. Об этом сообщает расследовательской агентство Слидство.Инфо.

"Вы предложили нам десятки шикарных локаций, но общественный резонанс и ваше неравнодушие сделали чудо - руководство Малой Оперы спохватилось и разрешило показать премьеру фильма-расследования" Оффшор 95 "там, где мы планировали изначально. Ждем вас в 19:00 в помещении Малой оперы (улица Дегтяревская, 5, Киев)", - говорится в сообщении.

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Количество мест ограничено, вход только для зарегистрированных. Те, кто не смогут принять участие в премьере, смогут посмотреть фильм на YouTube.

Расследовательской агентства Слидство.Инфо отказали в помещении для показа фильма "Оффшор 95". Премьеру планировали в Малой опере. Однако за 5:00 до показа директор заведения Алексей Прасол заявил, не будут показывать фильм о президенте.

Над документами работала команда из более чем 600 журналистов из 117 стран - члены независимой международной сети расследователей The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), которые ранее расследовали Panama Papers, Paradise Papers и FinCEN. Украина в этом проект представляло Слидство.инфо.

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