Руководителя Офиса президента поймали на лжи

Богдан заявил, что Шефир может изменить его в должности главы президентской канцелярии.Фото: img.tsn.ua

Первый помощник президента Сергей Шефир не заменит на посту руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом он сообщил в комментарии theБабелю.

"Нет, это неправда", - ответил Шефир на вопрос о заявлении Богдана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Администрации президента хотят сделать музей

Перед этим Богдан заявил, что Шефир может заменить его в должности главы президентской канцелярии.

"Я ему постоянно предлагаю, что мы можем поменяться. Он говорил - нет, но раз согласился. Возможно, мы поменяемся. Возможно, я буду первым помощником. Есть такой план", - сказал Богдан.

Глава Администрации президента Андрей Богдан причастен к кредитным аферам на сотни миллионов гривен и имеет поместье в Конча-Заспе и много земли в Киевской области.