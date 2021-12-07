Руководители обороны НАТО срочно обсудили риски безопасности по Украине

Одной из главных задач этой встречи был обмен информацией и достижение общего понимания ситуации. Фото: nato.int

Начальники генштабов вооруженных сил стран НАТО провели экстренную виртуальную встречу для обсуждения ситуации в сфере безопасности.

Говорили о вызовах перед Альянсом в результате военного наращивания России вокруг Украины и более широких последствий таких действий, говорится на сайте НАТО.

"6 декабря 30 начальников штабов стран-союзниц собрались на внеочередную встречу военного комитета для обсуждения вызовов безопасности во всех оперативных пространствах и во всех географических регионах", - говорится в сообщении.

Военные руководители НАТО выслушали информацию верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО, а также помощника генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности.

"Начальники штабов обменялись информацией для достижения общего понимания с целью усиления политики безопасности и обороны. Целью встречи было развить прозрачность среди союзников и согласовать текущие действия на национальном уровне и на уровне Альянса", - отмечается в обнародованном сообщении.

Одной из главных задач этой встречи был обмен информацией и достижение общего понимания ситуации, а также согласование общей позиции и совместных действий. Такая координация важна, поскольку в этом контексте действия и национальные меры любого из союзников по НАТО могут восприниматься как действия Альянса в целом.

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Военный комитет НАТО является главной военной структурой НАТО, которая разрабатывает и предоставляет на рассмотрение политического руководства Альянса и стран-членов рекомендации из военных аспектов общей политики сдерживания и обороны, по усилению безопасности и устойчивости каждой из стран-членов и т.п., а также в рамках имплементации решений относительно проведения операций и миссий под эгидой НАТО. Возглавляет военный комитет представитель Нидерландов адмирал Роб Бауэр, который 25 июня текущего года принял полномочия на этом посту от британского маршала авиации Стюарта Пича.