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пятница, 23 июля 2021 14:41

Руководитель убыточного "Украэроруха" попал в рейтинг "эффективных менеджеров"

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Руководитель убыточного &quot;Украэроруха&quot; попал в рейтинг &quot;эффективных менеджеров&quot;
В рейтинг "эффективных менеджеров" включили и.о. руководителя "Украэрорух", который вдвое урезал зарплаты сотрудникам

Издание "Фокус" составило рейтинг эффективных государственных менеджеров. В первую 10-ку топ-управленцев, попали преимущественно представители команды президента Владимира Зеленского из ОП и различных министерств, за исключением одного - и.о. директора ГП "Украэрорух" Андрея Ярмака.

Ему издание "Фокус" приписало такие достижения, как "сохранение кадров" и прохождение сертификации Государственной авиаслужбы Украины. Однако, первая "заслуга" не соответствует действительности (по данным StateWatch), а вторая - является результатом работы не Ярмака. Ведь, как указано на сайте "Украэрорух", сертификат Госавиаслужбы, в первую очередь свидетельствует о "профессионализме специалистов "Украэроруха", ответственных за безопасность полетов и организацию обслуживания воздушного движения".

То есть, "сертификация" - это оценка профессионализма диспетчеров, которые в течение последних полутора лет, на самом деле, подверглись значительному сокращению и рекордному урезанию заработных плат.

В частности, организация StateWatch констатировала, что количество специалистов на предприятии по сравнению с данными 2019 года сократилась почти на 180 человек.

Кроме того, заработки сотрудников ГП на фоне глубокого финансового кризиса "Украэрорух", были урезаны в два раза, и зарплатный фонд руководства предприятия впервые превысил расходы на зарплаты персонала в три раза, отметили в StateWatch.

Так, если средняя зарплата персонала на предприятии в ноябре 2019 года, когда Ярмака только назначили и.о. директора компании, составляла 25-30 тыс. грн., то по итогам трех кварталов 2020 года этот показатель снизился до 14 тыс. грн, пояснили в организации.

Зато, заработная плата самого Ярмака только выросла. Так, в июне 2021 года Ярмак получил 218 587 грн зарплаты (04.06.21), а чуть позже - 30.06.21 еще 219 758 тыс грн. В апреле (30.04.21) он декларировал 218 490 тыс грн заработка за месяц. То есть, за этот короткий промежуток времени его заработки выросли минимум на 1250 грн. В марте текущего Ярмак получил от ГП 176 тыс. грн. Поэтому, за три месяца он добавил себе к зарплате более 43 тыс гривен.

Интересно, что сразу после назначения исполняющим обязанности руководителя ГП "Украэрорух", он зарабатывал (декабрь 2019 года) значительно меньше - 131 тыс грн. Соответственно, несмотря на финансовый кризис в госкомпании, Ярмак за год почти на 100 тыс грн "повысил" себе свою собственную зарплату.

В общем, заработки Ярмака превышают более чем втрое зарплату профильного министра инфраструктуры. В апреле 2021 года министр получал 67 тыс грн.

Напомним, что предприятие "Украерорух" по итогам первого квартала 2021 года признано одним из самых убыточных ГП Украины. Убытки компании под руководством Ярмака достигли 205 млн грн.

Также, за время каденции Ярмака, было принято решение об увольнении всех диспетчеров Черновицкого аэропорта, а также о ликвидации диспетчерского обслуживания на аэродроме Ивано-Франковска. Хотя местные органы власти обращались и к президенту Владимиру Зеленскому, и к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой не допускать сокращения диспетчерских служб.

Добавим, что Ярмак возглавил ГП "Украэрорух" в октябре 2019 года. На должность и.о. он был назначен экс-министром инфраструктуры Владиславом Криклием вне конкурса.

Впоследствии, в ВР заявили о незаконности назначения Ярмака из-за отсутствия у него минимального (предусмотренного законодательством) профильного опыта и руководящего стажа.

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Дата
23
июля

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