Руководитель порта "Южный" Ковшар заплатил должностью за неповиновение "Метинвесту"

Деолигархизация, заявленная президентом, закончилась, не успев начаться. На этот раз жертвой одного из самых влиятельных олигархов страны стал и.о. директора МТП "Южный" Сергей Ковшар, уволенный 28 мая.

Его увольнение связывают с недавней инициативой порта повысить тариф на перегрузку железной руды для группы "Метинвест". Фактически Ковшар, пытаясь улучшить финансовое состояние порта и повысить его рентабельность, поплатился должностью за непослушание крупнейших игроков рынка.

Работники порта возмущены увольнением руководителя. Утверждают, что он чуть ли не первый директор, который заботился не о том, чтобы удовлетворить интересы крупных бизнес-групп, а о развитии самого порта. И именно с этим связана инициатива повышения тарифов на перевалку руды до рыночного уровня - $5,2 за тонну.

В своем письме к "Метинвеста", который является основным игроком на рынке железной руды, Сергей Ковшар приводит обоснование своего решения, опирающегося на экономические расчеты. В нем, в частности, он отмечает, что увеличение дополнительных работ по перемещению груза группы "Метинвест", дополнительное зачистки складских площадей для приема груза, привлечение дополнительной техники, приводит к увеличению себестоимости работ.

"Указанная ситуация не позволяет в дальнейшем применять существующие ставки перегрузки. Применение ставки перегрузки в размере 5,2 доллара позволит предприятию компенсировать расходы, связанные с нагрузкой малых партий грузов, перемещения грузов на складах и получить минимальный уровень рентабельности", - говорится в письме директора порта, который оказался в распоряжении редакции.

Для группы "Метинвест" такой "демарш" стал большой и неприятной неожиданностью. Все предыдущие директора МТП "Южный" были куда более лояльны к группе. И с каждым новым руководителем ставки на переработку руды постоянно уменьшались. Так, во время руководства Виталия Жуковского (декабрь 2016 июль 2018) тариф составлял $4,1 за тонну руды, за Анатолия Яблуновского (июнь 2018 - ноябрь 2019) - $3,9, за Александра Олейника (ноябрь 2019 - август 2020) - $3,4. Сергей Ковшар, который вступил в должность в августе 2020 года, держал эту убыточную ставку. И работал, пока не заикнулся о повышении ставки на перевалку руды до рыночного уровня - $ 5,2.

Фото: zn.ua

Между тем даже эксперты утверждают, что нынешний тариф на перевалку железорудного сырья - явно занижен, почти вдвое ниже рыночного. И нынешняя конъюнктура на рынке ЖРС позволяет повышать ставку на переработку. Ведь мировые цены на руду достигли исторического максимума - более $200 за тонну.

Доведение тарифа на перевалку руды к рыночным мировым показателям позволило бы решить многие проблемы порта. В выигрыше было бы и само предприятие, и Одесский регион, и государственный бюджет, куда идут отчисления. По сути, такое повышение невыгодное только одной стороне - группе "Метинвест". Несмотря на публичные заявления о деолигархизации, этот кейс доказывает, что они снова взяли верх.

Конечно, попытки ограничить влияние олигархов является Минфин инициировал законопроект о повышении ренты за добычу руды. Очевидно, его продвижение и принятие будут блокироваться олигархами так же агрессивно, как и попытки повысить тариф на перегрузку ЖРС. Проблема в том, что украинские олигархи слишком глубоко пустили корни в украинском госпредприятии, недра, отрасли экономики, обескровливая их. Если не изменить ситуацию, то скоро Украина потеряет все прибыльные активы.

Очевидный и наиболее эффективный путь спасти их - отдать в концессию по рыночной стоимости. Это и станет реальным шагом к минимизации влияния олигархов на национальную экономику.