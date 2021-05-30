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Руководитель порта "Южный" Ковшар заплатил должностью за неповиновение "Метинвесту"

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Деолигархизация, заявленная президентом, закончилась, не успев начаться. На этот раз жертвой одного из самых влиятельных олигархов страны стал и.о. директора МТП "Южный" Сергей Ковшар, уволенный 28 мая.

Его увольнение связывают с недавней инициативой порта повысить тариф на перегрузку железной руды для группы "Метинвест". Фактически Ковшар, пытаясь улучшить финансовое состояние порта и повысить его рентабельность, поплатился должностью за непослушание крупнейших игроков рынка.

Работники порта возмущены увольнением руководителя. Утверждают, что он чуть ли не первый директор, который заботился не о том, чтобы удовлетворить интересы крупных бизнес-групп, а о развитии самого порта. И именно с этим связана инициатива повышения тарифов на перевалку руды до рыночного уровня - $5,2 за тонну.

В своем письме к "Метинвеста", который является основным игроком на рынке железной руды, Сергей Ковшар приводит обоснование своего решения, опирающегося на экономические расчеты. В нем, в частности, он отмечает, что увеличение дополнительных работ по перемещению груза группы "Метинвест", дополнительное зачистки складских площадей для приема груза, привлечение дополнительной техники, приводит к увеличению себестоимости работ.

 

 

"Указанная ситуация не позволяет в дальнейшем применять существующие ставки перегрузки. Применение ставки перегрузки в размере 5,2 доллара позволит предприятию компенсировать расходы, связанные с нагрузкой малых партий грузов, перемещения грузов на складах и получить минимальный уровень рентабельности", - говорится в письме директора порта, который оказался в распоряжении редакции.

Для группы "Метинвест" такой "демарш" стал большой и неприятной неожиданностью. Все предыдущие директора МТП "Южный" были куда более лояльны к группе. И с каждым новым руководителем ставки на переработку руды постоянно уменьшались. Так, во время руководства Виталия Жуковского (декабрь 2016 июль 2018) тариф составлял $4,1 за тонну руды, за Анатолия Яблуновского (июнь 2018 - ноябрь 2019) - $3,9, за Александра Олейника (ноябрь 2019 - август 2020) - $3,4. Сергей Ковшар, который вступил в должность в августе 2020 года, держал эту убыточную ставку. И работал, пока не заикнулся о повышении ставки на перевалку руды до рыночного уровня - $ 5,2.

  Фото: zn.ua
Фото: zn.ua

Между тем даже эксперты утверждают, что нынешний тариф на перевалку железорудного сырья - явно занижен, почти вдвое ниже рыночного. И нынешняя конъюнктура на рынке ЖРС позволяет повышать ставку на переработку. Ведь мировые цены на руду достигли исторического максимума - более $200 за тонну.

Доведение тарифа на перевалку руды к рыночным мировым показателям позволило бы решить многие проблемы порта. В выигрыше было бы и само предприятие, и Одесский регион, и государственный бюджет, куда идут отчисления. По сути, такое повышение невыгодное только одной стороне - группе "Метинвест". Несмотря на публичные заявления о деолигархизации, этот кейс доказывает, что они снова взяли верх.

Конечно, попытки ограничить влияние олигархов является Минфин инициировал законопроект о повышении ренты за добычу руды. Очевидно, его продвижение и принятие будут блокироваться олигархами так же агрессивно, как и попытки повысить тариф на перегрузку ЖРС. Проблема в том, что украинские олигархи слишком глубоко пустили корни в украинском госпредприятии, недра, отрасли экономики, обескровливая их. Если не изменить ситуацию, то скоро Украина потеряет все прибыльные активы.

Очевидный и наиболее эффективный путь спасти их - отдать в концессию по рыночной стоимости. Это и станет реальным шагом к минимизации влияния олигархов на национальную экономику.

ZN.UA
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