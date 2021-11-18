Руководитель ГУР прокомментировал "Вагнергейт" и рассказал о планах Кремля на Украину.

Буданов рассказал о "вагнергейте". Фото: 1+1

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у главы Офиса президента Андрея Ермака нет полномочий давать приказы о приостановлении спецоперации по "вагнеровцам".

У него спросили существует ли соответствующий письменный приказ кого-то из "высшего военно-политического руководства" об отсрочке задержания наемников ЧВК Вагнера в рамках украинской спецоперации в эфире "Право на власть".

"Я могу вам абсолютно четко ответить на этот вопрос. Все документы, причем я скажу так очень интересно, все желающие, вообще все, имели возможность передать временной следственной комиссии, которая этим занималась. У ТСК была открытая часть и закрытая. На закрытую часть все, в том числе бывший руководитель ГУР Бурба давали свои материалы, свои свидетельства и все, что они хотели. Какие материалы сейчас освещают в прессе, для меня неизвестно. Наверно этот вопрос следует поставить следственным органам", заявил Буданов.

Он также прокомментировал планы Кремля насчет Украины.

Нынешняя тактика России – дестабилизировать Украину изнутри – политически, экономически. Среди средств дестабилизации – антивакцинаторское движение, миграционный кризис, экономическая и энергетическая нестабильность.

" И на фоне этого - масштабные маневрирования российской армии с накоплением на определенном отдалении от государственной границы. Это накопление будет продолжаться и выйдет на пик примерно в конце января", - отметил Буданов.

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Телеведущая Янина Соколова заявила, что имеет флешку с документами, "свидетельствующими о том, кто из самых высоких эшелонов власти участвовал в операции "Вагнергейт".