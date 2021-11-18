Руководитель ГУР прокомментировал "Вагнергейт" и рассказал о планах Кремля на Украину.

 
Ексклюзивы
1/5
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом: фоторепортаж
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом: фоторепортаж
Просмотров: 747
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Просмотров: 756
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 6048
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
9 Просмотров: 3843
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
Просмотров: 792
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
Просмотров: 702
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
1 Просмотров: 10783
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 3267
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 873
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Просмотров: 1143
Фото
Все фото
12
3
14
8
5
&quot;Отвлекают внимание от Bellingcat&quot;: покушение на министра всколыхнуло сети
"Отвлекают внимание от Bellingcat": покушение на министра всколыхнуло сети
Планировали покушение на одного из министров
Планировали покушение на одного из министров
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
Девушка, встретившая Зеленского в пабе, оказалась активисткой ЗеКоманды
Девушка, встретившая Зеленского в пабе, оказалась активисткой ЗеКоманды
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Видео
Все видео
В Раде произошел пожар - заседание закрыли
В Раде произошел пожар - заседание закрыли
Кива сдал наградное оружие
Кива сдал наградное оружие
Расследование Bellingcat задержал Зеленский - журналист
Расследование Bellingcat задержал Зеленский - журналист
Доступ к информации о имениях Медведчука ограничили
Доступ к информации о имениях Медведчука ограничили
Дело "вагнеровцев": Bellingcat опубликовали первую часть расследования
Дело "вагнеровцев": Bellingcat опубликовали первую часть расследования
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
Просмотров: 1665
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 738
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1008
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2538
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2021
Просмотров: 234
Темні часи
Вчора їхав у поїзді додому й згадав, дивлячись у темне вікно, яким було українське телебачення на початку 1990-х. Літо. Мені трохи більше 20 років. ...
пятница, 19 ноября 2021 00:17

Руководитель ГУР прокомментировал "Вагнергейт" и рассказал о планах Кремля на Украину.

  Комментировать
Руководитель ГУР прокомментировал &quot;Вагнергейт&quot; и рассказал о планах Кремля на Украину.
Буданов рассказал о "вагнергейте". Фото: 1+1

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у главы Офиса президента Андрея Ермака нет полномочий давать приказы о приостановлении спецоперации по "вагнеровцам".

У него спросили существует ли соответствующий письменный приказ кого-то из "высшего военно-политического руководства" об отсрочке задержания наемников ЧВК Вагнера в рамках украинской спецоперации в эфире "Право на власть".

"Я могу вам абсолютно четко ответить на этот вопрос. Все документы, причем я скажу так очень интересно, все желающие, вообще все, имели возможность передать временной следственной комиссии, которая этим занималась. У ТСК была открытая часть и закрытая. На закрытую часть все, в том числе бывший руководитель ГУР Бурба давали свои материалы, свои свидетельства и все, что они хотели. Какие материалы сейчас освещают в прессе, для меня неизвестно. Наверно этот вопрос следует поставить следственным органам", заявил Буданов.

Он также прокомментировал планы Кремля насчет Украины.

Нынешняя тактика России – дестабилизировать Украину изнутри – политически, экономически. Среди средств дестабилизации – антивакцинаторское движение, миграционный кризис, экономическая и энергетическая нестабильность.

" И на фоне этого - масштабные маневрирования российской армии с накоплением на определенном отдалении от государственной границы. Это накопление будет продолжаться и выйдет на пик примерно в конце января", - отметил Буданов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ермак участник преступления? Спасибо за признание" - журналист Бутусов поймал Арахамию на слове

Телеведущая Янина Соколова заявила, что имеет флешку с документами, "свидетельствующими о том, кто из самых высоких эшелонов власти участвовал в операции "Вагнергейт".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Руководитель ГУР прокомментировал "Вагнергейт" и рассказал о планах Кремля на Украину.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: &quot;Смешно говорить&quot;
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: "Смешно говорить"
5
 Просмотров: 17586
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
 1 Просмотров: 10783
Неделю умирала дома: 4-летнюю девочку до смерти избил отец
Неделю умирала дома: 4-летнюю девочку до смерти избил отец Просмотров: 8325
&quot;Что-то начала бормотать&quot; - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека
"Что-то начала бормотать" - Бебешко вспомнил, как выгнал Кароль во время записи трека Просмотров: 7893
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
10
 Просмотров: 7768
Политика
Экватор президентства Зеленского: Арахамия рассказал о достижениях и планах президента и монобольшинства
Экватор президентства Зеленского: Арахамия рассказал о достижениях и планах президента и монобольшинства Просмотров: 72
Снова об Украине без нее. Путин и Байден поговорят в онлайне
Снова об Украине без нее. Путин и Байден поговорят в онлайне Просмотров: 135
"Отвлекают внимание от Bellingcat": покушение на министра всколыхнуло сети
"Отвлекают внимание от Bellingcat": покушение на министра всколыхнуло сети
12
 1 Просмотров: 792
ГБР снова вызывает Лероса на допрос
ГБР снова вызывает Лероса на допрос Просмотров: 117
Саакашвили перевели в реанимацию
Саакашвили перевели в реанимацию Просмотров: 486
Больше всего комментируют
18
Доллар дорожает второй день подряд
14
В "Слуге народа" критически отреагировали на расследование Bellingcat
9
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
4
Расследование Bellingcat задержал Зеленский - журналист
4
Планировали покушение на одного из министров
Голосов: 9227
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть