"РУХ +380" подал в Минюст документы на регистрацию

Автор: Александр Косарев Партия "РУХ +380" подала полный пакет документов для регистрации политической партии

27 февраля "РУХ +380" подал в Министерство юстиции полный пакет документов для регистрации политической партии. Об этом сообщила член Координационного совета партии, руководитель юридической службы Юлия Пархоменко.

"Ровно через месяц после проведения Учредительного собрания партии "РУХ +380" мы подали в Министерство юстиции полный пакет документов для регистрации. В том числе подписи почти 12 000 граждан, которые оказали поддержку нашей политической силе. Очень благодарна всем за работу. Двигаемся дальше!", - сказала она.

Автор: Александр Косарев Партия "РУХ +380" подала полный пакет документов для регистрации политической партии

Автор: Александр Косарев Партия "РУХ +380" подала полный пакет документов для регистрации политической партии

По ее словам, Министерство юстиции имеет 30 рабочих дней на принятие соответствующего решения.

Напомним, что 26 января состоялось Учредительное собрание партии "РУХ +380", которая была создана по инициативе политика Романа Бессмертного. Политическая сила исповедует идеологию неоконсерватизма.