Ручное регулирование экономики приведет к еще большему росту цен - Палыця

Нардеп Игорь Палыця: "Цены на коммунальные услуги, топливо и продукты питания ускорили темпы роста еще в октябре прошлого года, однако власть только сейчас начала что-то делать"

Для снижения цен на газ, топливо и продукты питания правительство должно принять комплексные меры. Ручная регулировка рынков не решит проблему, а наоборот - приведет к еще большему удорожанию товаров и услуг, как это случилось с тарифами на газ.

Об этом заявил народный депутат, лидер партии "За майбутнє" Игорь Палыця.

"Чтобы снизить цены, нужны комплексные и эффективные действия правительства, а не точечное "тушения пожаров". В истории Украины уже были примеры ручного регулирования. И это всегда заканчивалось еще большим ростом цен. Власть из этого получает краткосрочные дивиденды в виде пиара, а бизнес и государство несут огромные убытки. А больше всего пострадают простые люди", - отметил Палыця.

По его словам, цены на коммунальные услуги, топливо и продукты питания ускорили темпы роста еще в октябре прошлого года, однако власть только сейчас начала что-то делать.

Однако вместо комплексных мер правительство снова пытается вручную удержать цены, что приведет к уходу легального бизнеса в тень, дефициту продукции и соответственно увеличению ее стоимости, подчеркнул лидер партии "За майбутнє".