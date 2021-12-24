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пятница, 24 декабря 2021 12:51

Ровенские депутаты предлагают наказывать за "гей-пропаганду и трансгендерность"

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Ровенские депутаты предлагают наказывать за &quot;гей-пропаганду и трансгендерность&quot;
За пропаганду педофилии, гомосексуальности или трансгендерности парламентарии предлагают штрафовали людей на 17 тыс. грн. Фото: pixabay.com

Ровенская областная рада направила 23 декабря обращение к Верховной Раде, в котором выразила поддержку законопроекта, предусматривающего штрафы за пропаганду "педофилии, гомосексуализма и трансгендерности".

За обращение проголосовали 49 депутатов, трое - не голосовали, сообщает пресс-служба облсовета.

"Учитывая многочисленные обращения наших избирателей по поводу роста тенденции публичной пропаганды аморальных отклонений от конституционной нормы семьи, обращаемся с просьбой поддержать закон", - заявил автор инициативы депутат от группы "За будущее" Андрей Петохин.

Законопроект 19 ноября подали четверо нардепов фракции "Слуга народа" совместно с членом депутатской группы "За будущее" Виктором Мяликом, избранным по округу в Ровенской области.

Под пропагандой гомосексуальности депутаты понимают публичное использование продукции, содержащей ЛГБТ-символику, речи, выкрикивание лозунгов, демонстрацию плакатов, публичный призыв или рекламу участия в отношениях сексуального характера между людьми одного пола.

Инициаторы законопроекта отнесли сюда же и публичную демонстрацию отношений сексуального характера между людьми одного пола или изготовление, распространение, демонстрацию фильмов, содержащих кадры таких отношений. Закон вступает на следующий день после опубликования. Кабмин должен в трехмесячный срок привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом.

За пропаганду педофилии, гомосексуальности или трансгендерности парламентарии предлагают штрафовать людей на 17 тыс. грн, если нарушение зафиксировано впервые, и на 51 тыс. грн, если повторно. Для юридических лиц наказание выше: 51 тыс. грн и 85 тыс. грн соответственно. Для должностных лиц предусмотрели штраф 85 тыс. грн.

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В Канаде 8 декабря на законодательном уровне запретили так называемую конверсионную терапию. 7 января вступят в силу наказания за принудительное изменение сексуальной ориентации человека в сторону гетеросексуальности.

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Дата
24
декабря

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