Россию собираются исключить из Совбеза ООН: она является одним из пяти постоянных членов

Россию исключат из Совбеза. Фото: Корреспондент

Палата представителей США рассматривает резолюцию, призывающую исключить Россию из Совета Безопасности ООН в связи с войной в Украине.

Резолюция призывает ООН "принять немедленные процедурные действия" для внесения поправок в статью 23 своего устава, чтобы исключить Россию из постоянных членов Совета Безопасности, сообщает портал Axios.

Согласно уставу ООН, все постоянные члены Совета Безопасности должны подписывать любые поправки, что позволяет России блокировать такой шаг.

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Инициировала резолюцию член комитета по иностранным делам нижней палаты, республиканка Клаудиа Тени.

Организация Объединенных Наций может направить миротворческую миссию в Украину, основываясь на резолюции Генассамблеи без решения Совбеза, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.