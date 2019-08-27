Россияне-участники обмена ждут указа Зеленского о помиловании - адвокат

Обмен может состояться 28-29 августа Фото: Бесплатка

Участники обмена удерживаемыми лицами ожидают указа президента Украины Владимира Зеленского о помиловании.

Процедура их юридического оформления подходит к концу, заявляет адвокат россиян, находящихся в Украине, Валентин Рыбин, пишет Интерфакс-Украина.

"В настоящее время процедура юридического оформления участников обмена завершается, и пока она не завершится, никто никуда не поедет. Мы ожидаем, когда выйдет президентский указ о помиловании", - заявил Рыбин.

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Обмен может состояться 28-29 августа. Рыбин отметил, что не может давать прогнозы. Не знает, когда процедура оформления может завершиться, и когда может произойти сам обмен.

Рыбин заявил, что его подзащитного Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефьодова, а также других российских граждан, находящихся в Украине, готовят к обмену на украинских политзаключенных, содержащихся в РФ. Позже он добавил, что удерживаемые лица будут формально помилованы для выхода на свободу.