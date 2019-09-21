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Россияне не смогут покупать украинскую землю - министр

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Россияне не смогут покупать украинскую землю - министр
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил на брифинге, что Украина уважает своих международных партнеров, однако также должна защищать свой суверенитет Фото: ua.depositphotos.com

С октября следующего года планируют запустить рынок земли.

Граждане России не смогут покупать в Украине земли сельскохозяйственного назначения после открытия рынка. Если это все же произойдет, такая земля будет подлежать конфискации, пишет ТСН.

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил на брифинге, что Украина уважает своих международных партнеров, однако также должна защищать свой суверенитет.

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"Мы не можем просто бегать с шашками и придумывать свое. Там, где санкции, где есть агрессор - это, конечно, конфискация. Но мы должны построить мониторинг и правила игры таковы, что бы мы могли более широко применять этот механизм ", - сказал он в ответ на вопрос о возможных мерах по россиян, которые могут приобрести в Украине землю с помощью определенных схем".

Правительство запустит систему, которая будет мониторить и проверять покупателей и продавцов земельных участков. Председатель Минекономики Украины, Тимофей Милованов заявил, что это необходимо для прозрачности рынка земли.

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